Cuando el invierno se despide de blanco: la magia de la nevada en los rincones puntanos

La naturaleza decidió regalarle a la provincia un último abrazo de invierno a tan solo un paso de la primavera. Desde la noche del jueves, un manto blanco cubrió la geografía puntana, transformando la rutina en un cuadro de ensueño. Localidades como La Toma, Potrero de los Funes, El Trapiche, La Calera, San Luis capital, El Durazno, Estancia Grande, El Volcán, San Martín, Cerro Largo, Cortaderas y Villa Mercedes se vistieron de gala bajo un cielo que soltó copos cargados de asombro y belleza.

Los árboles reflejaron el frío de una jornada con nieve.

El frío no detuvo la alegría.

Lejos de las texturas cotidianas, los paisajes se embellecieron con tonalidades preciosas que regalaron una visual irrepetible. Las plazas, los cerros y los patios se convirtieron en el escenario perfecto para que la comunidad saliera a perpetuar el instante. Las redes sociales se inundaron rápidamente de fotografías, videos y miradas cómplices que reflejaban la fascinación colectiva ante un fenómeno tan imprevisto como deslumbrante.

No faltó la creatividad para hacer muñecos de nieve.

La nevada tuvo espíritu automovilístico en San Luis.

Pero el verdadero latido de esta jornada mágica se oyó en las risas de los más chicos. Para algunos, la nieve representó el descubrimiento absoluto: caritas encendidas por el frío, manitos ansiosas moldeando los primeros muñecos y la emoción genuina de conocer la nieve por primera vez.

Pocas veces se pueden hacer muñecos de nieve tan grandes. Las familias aprovecharon.

Imágenes inolvidables.



Así, entre paisajes de postal y memorias que ya quedan guardadas en el corazón de las familias, la provincia despidió los últimos coletazos del frío con la certeza de haber vivido un día inolvidable.

