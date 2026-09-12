Los fanáticos debieron cambiar el rugir de los motores por el silencio de la nieve

La copiosa nieve que cayó sobre la ciudad de San Luis obligó a suspender la clasificación de la carrera de TC que estaba prevista para el sábado. La actividad del domingo se presume será normal y la grilla de largada será por el ranking con que los pilotos llegaron a la compentencia.

La primera fecha de la Copa de Oro y una nueva del campeonato de Turismo Carretera que se iba a correr en el Rosendo Hernández fue suspendida por las condiciones del tiempo. “Así no se puede correr”, dijeron las autoridades de ACTC.

No obstante, un grupo de fanáticos se acercó al autódromo provincial con la intención de vivir la fiesta del automolismo y no tuvo más remedio que cambiar el atractivo motor por la nieve.

La jornada del sábado comenzó con los entrenamientos de la Fórmula 2 y del TC Pista pero las autoridades decidieron suspender la actividad por el congelamiento de los carburadores.

El domingo se disputará entonces la carrera final en las tres categorías que estaba previsto.