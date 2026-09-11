Tres mujeres heridas tras un vuelco en la Autopista 55
El hecho ocurrió este viernes por la tarde a la altura del kilómetro 884.
Un nuevo siniestro vial movilizó este viernes pasadas las 16:30 a los Bomberos Voluntarios de Tilisarao hacia la Autopista 55. El hecho se registró a la altura del kilómetro 884, donde, por motivos que se tratan de establecer, se produjo el vuelco de un automóvil Fiat Mobi.
Al arribar a la escena con la Unidad 22 —integrada por los bomberos María Elías, Gabriel Rosales, Lautaro Zalazar, Lucas Vegas y Hernán Cuello—, la dotación constató que las tres mujeres que viajaban en el rodado, oriundas de Villa Mercedes con destino a Villa Larca, ya habían sido trasladadas al nosocomio para recibir la atención médica correspondiente.
Una vez concluidas las pericias de rigor en el lugar, el personal bomberil llevó adelante las tareas de barrido y limpieza de la carpeta asfáltica, retirando los restos de autopartes y elementos derivados del impacto para garantizar la seguridad en la circulación.
Las acciones finalizaron cerca de las 18:20, momento en el cual la dotación emprendió el regreso al cuartel sin registrar mayores novedades.
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