Tres mujeres heridas tras un vuelco en la Autopista 55

Un nuevo siniestro vial movilizó este viernes pasadas las 16:30 a los Bomberos Voluntarios de Tilisarao hacia la Autopista 55. El hecho se registró a la altura del kilómetro 884, donde, por motivos que se tratan de establecer, se produjo el vuelco de un automóvil Fiat Mobi.

Indagan las razones que provocaron el vuelco. Foto: Bomberos Voluntarios Tilisarao.

Al arribar a la escena con la Unidad 22 —integrada por los bomberos María Elías, Gabriel Rosales, Lautaro Zalazar, Lucas Vegas y Hernán Cuello—, la dotación constató que las tres mujeres que viajaban en el rodado, oriundas de Villa Mercedes con destino a Villa Larca, ya habían sido trasladadas al nosocomio para recibir la atención médica correspondiente.

Bomberos trabajaron en el lugar. Foto: Bomberos Voluntarios Tilisarao.

Una vez concluidas las pericias de rigor en el lugar, el personal bomberil llevó adelante las tareas de barrido y limpieza de la carpeta asfáltica, retirando los restos de autopartes y elementos derivados del impacto para garantizar la seguridad en la circulación.

Las acciones finalizaron cerca de las 18:20, momento en el cual la dotación emprendió el regreso al cuartel sin registrar mayores novedades.