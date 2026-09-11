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Accidente

Tres mujeres heridas tras un vuelco en la Autopista 55

El hecho ocurrió este viernes por la tarde a la altura del kilómetro 884.

Por redacción
| Hace 2 horas
Instante del abordaje de Bomberos. Foto: Bomberos Voluntarios Tilisarao.

Un nuevo siniestro vial movilizó este viernes pasadas las 16:30 a los Bomberos Voluntarios de Tilisarao hacia la Autopista 55. El hecho se registró a la altura del kilómetro 884, donde, por motivos que se tratan de establecer, se produjo el vuelco de un automóvil Fiat Mobi.

 

 

Indagan las razones que provocaron el vuelco. Foto: Bomberos Voluntarios Tilisarao. 

 

 

Al arribar a la escena con la Unidad 22 —integrada por los bomberos María Elías, Gabriel Rosales, Lautaro Zalazar, Lucas Vegas y Hernán Cuello—, la dotación constató que las tres mujeres que viajaban en el rodado, oriundas de Villa Mercedes con destino a Villa Larca, ya habían sido trasladadas al nosocomio para recibir la atención médica correspondiente.

 

 

Bomberos trabajaron en el lugar. Foto: Bomberos Voluntarios Tilisarao. 

 

 

Una vez concluidas las pericias de rigor en el lugar, el personal bomberil llevó adelante las tareas de barrido y limpieza de la carpeta asfáltica, retirando los restos de autopartes y elementos derivados del impacto para garantizar la seguridad en la circulación.

 

 

Las acciones finalizaron cerca de las 18:20, momento en el cual la dotación emprendió el regreso al cuartel sin registrar mayores novedades.

 

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