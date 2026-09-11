Claudia Amura, que hizo de San Luis su casa, ahora hace historia también en México

No se puede contar la historia del ajedrez femenino iberoamericano sin empezar por ella. Y, no se puede contar la historia del ajedrez de San Luis sin ella como protagonista.

Claudia Noemí Amura es mucho más que una Gran Maestra. Es la figura femenina que rompió todos los techos, que eligió desarrollar su vida, formar su familia y construir su legado social en suelo puntano, y que a los 54 años sigue enseñando que se puede competir y ganar.

Este 12 de agosto, en Vicente López, se consagró campeona invicta de la 77ª Final del Campeonato Argentino Superior Femenino con 7,5 sobre 9, venciendo en la última ronda a Maisa Nejanky. Con eso llegó a 6 títulos argentinos en cinco décadas distintas: 1985, 1987, 1988, 1989, 2014 y 2026. Empezó a los 15 años como un prodigio y hoy es la campeona más longeva.

Una mujer pionera en un mundo de hombres

Claudia fue la primera mujer iberoamericana en lograr el título de Gran Maestra Femenina (WGM), luego también el de Maestro Internacional absoluto. Fue N°1 de América durante una década y N°12 del mundo en 1991. Es la única mujer que jugó tres finales del Campeonato Argentino absoluto de varones y les ganó torneos a ellos.

Pero su mayor partida la jugó fuera del tablero. Radicada en San Luis junto a su esposo, el Gran Maestro mexicano Gilberto Hernández, y madre de cuatro hijos, impulsó junto al Gobierno de San Luis el Programa de Ajedrez Escolar Inicial, que llevó el ajedrez a escuelas, parajes, geriátricos, hospitales y cárceles. Más de 200.000 puntanos aprendieron con ella. De ahí nació la Caja de los Trebejos en Potrero de los Funes, sede de mundiales.

Por eso recibió el Premio Konex de Platino y dos Olimpia de Plata separados por 32 años (1990 y 2022).

Todos los títulos de una carrera infinita

- Nacionales: 6 veces Campeona Argentina (1985, 1987, 1988, 1989, 2014, 2026)

- Sudamericanos: 7 títulos (1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999 y 2007)

- Panamericano: Campeona 1997 en Venezuela

- Olimpíadas: 11 presencias con Argentina (1988-2024), igualando el récord nacional de Najdorf. Medalla de Plata individual en el 1er tablero en Novi Sad 1990.

- Odesur Asunción 2022: 2 Oros y 2 Platas, cuando el ajedrez debutó en los Juegos.

- Mundial Juvenil: Oro en Rápidas Sub-20 Australia 1988.

Y ahora, capitana de México

Este nuevo título invicto coincide con un desafío enorme. Claudia asumió oficialmente como capitana de la Selección Femenina de México para la próxima Olimpiada Mundial de Ajedrez.

No es casualidad. Ya fue entrenadora olímpica de México, conoce el ajedrez mexicano y es la referente natural de toda Latinoamérica. Su designación ratifica lo que todos saben: es la maestra de maestras del continente.

De San Luis al mundo, de campeona a los 15 a campeona invicta a los 54, de jugadora a capitana. La historia de Claudia Amura sigue inspirando a cada nena puntana que mueve por primera vez un peón.