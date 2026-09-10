Un expolicía quedó preso por nuevas amenazas a su expareja tras cumplir domiciliaria

A pocos días de terminar de cumplir un mes de prisión domiciliaria, el expolicía Diego Jesús Irazoque volvió a ser detenido, acusado de incumplir las restricciones que le impedían acercarse a su expareja y de amenazarla de muerte. Este jueves, el juez de Garantía 1, Juan Manuel Montiveros Chada, ordenó que permanezca 90 días en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.

Según la acusación de la Fiscalía de Género 1, los nuevos episodios comenzaron durante la noche del 7 de septiembre. Irazoque habría merodeado la casa de la denunciante y, después de que la actual pareja de ella se retirara, se habría acercado para exigirle que retomaran la relación. En ese contexto, la habría amenazado de muerte. Parte de lo ocurrido fue presenciado por las dos hijas que tienen en común.

La Fiscalía sostuvo que el hostigamiento continuó durante la madrugada y la mañana siguiente. El imputado habría regresado varias veces, tocado el timbre y golpeado la reja y la puerta. La mujer pidió auxilio y la Policía acudió en distintas oportunidades, aunque, de acuerdo con la reconstrucción presentada en la audiencia, Irazoque se retiraba antes de que llegaran los efectivos.

La detención se produjo después de otro episodio, al mediodía. Por temor a los reiterados acercamientos, la denunciante había solicitado un traslado en motocicleta para que una de sus hijas fuera a la escuela. Según la Fiscalía, el expolicía comenzó a seguir ese vehículo. Tras una nueva alerta de la mujer, policías motorizados lo localizaron e iniciaron una persecución que duró unos 15 minutos. Durante la huida, habría realizado maniobras bruscas y circulado en contramano.

El antecedente inmediato era una audiencia del 6 de agosto, en la que Irazoque había sido imputado por reiterados incumplimientos de órdenes judiciales. La investigación reunía entonces ocho expedientes y tenía como presuntas víctimas a su exesposa y a otra mujer con quien había mantenido una breve relación. En esa oportunidad le impusieron 30 días de prisión domiciliaria. Según explicó el Ministerio Público Fiscal, la medida había vencido dos días antes de la nueva detención, pero la prohibición de acercamiento y contacto seguía vigente.

Las fiscales Delia Bringas y Marisol Boschi formularon los nuevos cargos por incumplimiento reiterado de una orden judicial, resistencia a la autoridad y amenazas. Para respaldarlos, mencionaron actuaciones de la Comisaría 23, registros de llamadas y entrevistas a familiares, vecinos y policías. Además, solicitaron 120 días de prisión preventiva por el riesgo para la denunciante y los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El defensor oficial Carlos Salazar no se opuso a la formulación de cargos, aunque pidió reducir la medida a 45 días. Consideró que ese plazo alcanzaba para completar las pruebas pendientes, entre ellas el análisis de cámaras, una nueva evaluación de riesgo y un informe psicológico de la denunciante. La Fiscalía también pretende que las hijas sean escuchadas mediante Cámara Gesell.

Montiveros Chada remarcó que los hechos atribuidos son presuntos y que el imputado conserva su estado de inocencia. Sin embargo, valoró el contexto expuesto por la acusación, el riesgo señalado para la mujer y la necesidad de preservar a las hijas ante una eventual declaración como testigos. Finalmente, fijó un plazo de 90 días de prisión preventiva y dispuso el traslado de Irazoque a la cárcel provincial.