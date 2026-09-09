En medio minuto, dos ladrones se robaron una bicicleta

Dos ladrones en cuestión de segundos amargaron la semana de una familia que denunció la sustracción de una bicicleta rodado 29 que el dueño de casa utiliza para ir a trabajar todos los días. Las cámaras de seguridad registraron el momento pero todavía la Policía no puede dar con los malvivientes.

Con el rostro tapado y con una impunidad enorme, uno de los delincuentes ingresó a las tres y media de la madrugada a una casa del barrio 550 Viviendas, de Villa Mercedes, y tras escalar una reja cayó al jardín de la casa, donde estaba el rodado, sin elementos de seguridad.

La levantó, la arrojó por encima de la misma reja que había saltado y se la pasó a un cómplice, que la esperaba del otro lado de la puerta. La huida no fue tomada por las cámaras.

El elemento robado es una bici SLP rodado 29, negra con detalles rojos y la familia pidió colaboración de la comunidad para recuperarla.