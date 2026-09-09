  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Miércoles 09 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Miércoles 09 de Septiembre de 2026

EN VIVO

Villa Mercedes

En medio minuto, dos ladrones se robaron una bicicleta

Sucedió en el barrio 500 Viviendas, en la madrugada del miércoles. Uno de los delicuentes trepó una reja y le pasó el rodado a su cómplice, que esperaba en la calle. Todo fue registrado por una cámara. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Dos ladrones en cuestión de segundos amargaron la semana de una familia que denunció la sustracción de una bicicleta rodado 29 que el dueño de casa utiliza para ir a trabajar todos los días. Las cámaras de seguridad registraron el momento pero todavía la Policía no puede dar con los malvivientes.

 

 

Con el rostro tapado y con una impunidad enorme, uno de los delincuentes ingresó a las tres y media de la madrugada a una casa del barrio 550 Viviendas, de Villa Mercedes, y tras escalar una reja cayó al jardín de la casa, donde estaba el rodado, sin elementos de seguridad.

 

 

La levantó, la arrojó por encima de la misma reja que había saltado y se la pasó a un cómplice, que la esperaba del otro lado de la puerta. La huida no fue tomada por las cámaras.

 

 

El elemento robado es una bici SLP rodado 29, negra con detalles rojos y la familia pidió colaboración de la comunidad para recuperarla.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo