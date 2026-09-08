Una niña herida tras un violento choque en una esquina crítica

El choque refleja la urgencia de medidas concretas en la zona. Foto: Policía de San Luis.

La esquina de las calles Junín e Ituzaingó, en San Luis, volvió a ser escenario de un violento siniestro vial que dejó como saldo una niña de 9 años herida. El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 7:30, cuando colisionaron una motocicleta Siam Nomad 150 cc y un automóvil Peugeot 206.

De acuerdo con la información brindada por la División Accidentología Vial San Luis, dependiente de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6), el rodado menor circulaba de oeste a este por calle Junín, mientras que el auto lo hacía de sur a norte por calle Ituzaingó.

A raíz del fuerte impacto, la menor que viajaba como acompañante en la moto resultó lesionada.

Una ambulancia de una empresa de emergencias privadas que pasaba circunstancialmente por el lugar la asistió de inmediato y la trasladó al Hospital Pediátrico San Luis para estudios de mayor complejidad, acompañada por el conductor del rodado, un hombre de 30 años.

Por su parte, el automovilista, un joven de 22 años, no sufrió heridas de consideración. En ambos conductores el alcotest arrojó resultado negativo de 0,00 g/l.

Más allá de los detalles del hecho, el episodio expone una problemática que los vecinos denuncian desde hace tiempo: la peligrosidad constante del sector. Los habitantes de la zona aseguran que ya no saben qué hacer, con choques recurrentes que en ocasiones anteriores llegaron hasta la puerta de los locales comerciales.

Pese a los reiterados reclamos dirigidos a la Municipalidad para que intervenga con medidas de seguridad vial, la respuesta oficial sigue siendo el silencio.

Esta esquina, al igual que otros puntos críticos del tránsito puntano, se convirtió en una verdadera bomba de tiempo ante la indiferencia de las autoridades.