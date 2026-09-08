Creó un página web para reunir todos los servicios del interior de la provincia

Un día, Pedro Martín González llegó a su casa de Tilisarao y se encontró con que la luz no prendía. Y no era por falta de pago. Necesitaba con urgencia un electricista que lo sacara del apuro y recurrió, como siempre, a los grupos de Whats app. Fue entonces cuando pensó en lo necesario que sería una plataforma que reuniera a todos los servicios de su localidad.

Así se puso a trabajar en Whordkio, un ecosistema digital que tiene información útil para todos los puntanos con un énfasis especial en un sector a veces olvidado: el interior provincial. Tiene lógica si se menciona que su creador es de la localidad del Valle del Conlara.

“La plataforma tiene reseñas reales, un panel oficial para cada municipio y planes de expansión a otras provincias del país”, resume González, quien pensó específicamente su programación para pueblos y ciudades chicas.

El creador llama a “Whordkio” un “ecosistema con 18 áreas distintas, desde comercios y gastronomía hasta salud, turismo y emergencias”, donde cada negocio o institución administra su propia ficha. Puede subir fotos, cargar horarios, responder reseñas y publicar ofertas cuando quiere. Los vecinos, por su parte, pueden buscar en lenguaje coloquial y hasta pedirle a un asistente con inteligencia artificial que arme un plan para el día, según las actividades que haya en cada localidad.

González se preocupó por contactar a las municipalidades para que tambien tuvieran su espacio. Según dijo el programador, la respuesta fue muy positiva porque les permite a los municipios tener todo tipo de información, desde el corte de una calle hasta los horarios de un festival.

Hace un mes que la página está disponible y ya tiene unas cuantas interacciones en algunos sectores novedosos como uno que permite que los dueños de los kioscos publiquen ofertas y los usuarios, en caso de que sean destacados, reciban una notificación si se encuentran a cien metros a la redonda del comercio.

Otro de los sectores para los que González planeó su trabajo es el de los adultos mayores, quienes por lo general son los que menos relación reciben por parte de las aplicaciones. Su plan es abarcar más de 100 rubros y que Whordkio se transforme en una referencia de información en el interior de la provincia.

De hecho, su interfaz tiene apenas se abre un directorio con los nombres de las localidades, el primer paso para empezar a usarla.

Pedro tiene 37 años y estudió por tres la carrera de Contador Público, hasta que se decidió a hacer cursos de programación e inteligencia artificial gracias a los que logró los conocimientos para Whordkio.

La plataforma también tiene un costado solidario y comunitario que incluye un módulo de mascotas perdidas y encontradas, avisos de empleos locales y un espacio de ayuda para pedidos y donaciones entre vecinos. “Todo el contenido que se publica –dijo el creador- sin necesidad de registrarse pasa primero por un filtro automático que descarta spam o contenido inapropiado antes de que se vea públicamente”.

Otro detalle que distingue las reseñas en Whordkio es que no son anónimas, por lo que el nombre que aparece junto a cada opinión es el de la cuenta real con la que la persona inició sesión.

Whordkio funciona como una aplicación web instalable: se agrega al celular como cualquier app, sin pasar por una tienda de aplicaciones, y detecta automáticamente la ciudad del usuario por geolocalización. Como era de esperar, Tilisarao fue la primera en cargar su catálogo completo de comercios y servicios, pero el sistema ya reconoce a 35 localidades de San Luis.