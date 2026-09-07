Alerta en la Maternidad Teresita Baigorria: reclaman recomposición salarial

El sistema sanitario provincial atraviesa un escenario de extrema complejidad marcado por la falta de recursos, la fuga de profesionales hacia otros distritos, la escasez de inversión, un clima de persecución y la ausencia de respuestas oficiales. En este contexto generalizado de declive, la Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria” se convirtió en el epicentro de un fuerte reclamo: la situación del servicio llegó a un límite crítico sin que la provincia demuestre interés en abordar esta institución clave.

El malestar abarca a diferentes áreas —médicos, enfermeros, kinesiólogos y nutricionistas neonatales—, quienes se encuentran inmersos en sueldos bajos e injustos que no se condicen con la alta complejidad que demanda la Terapia Neonatal.

La Maternidad Teresita Baigorria alberga la NEO más compleja de la provincia, siendo el único centro público capaz de asistir a bebés prematuros extremos desde los 500 gramos, además de recibir pacientes derivados del sector privado debido a que cuenta con aparatología exclusiva que no se encuentra en otro establecimiento.

Pese a que los reclamos formales comenzaron en el mes de marzo mediante presentaciones ante la dirección y expedientes enviados al Ministerio de Salud, la respuesta oficial ha sido nula: ningún funcionario convocó al diálogo en estos seis meses ni ofreció soluciones concretas.

Sin embargo, los trabajadores aclararon que el reclamo se mantiene en un plano estrictamente pacífico, descartando medidas de fuerza o recortes de horarios que puedan perjudicar la atención de los recién nacidos.

El personal continúa exigiendo una recomposición salarial acorde a la responsabilidad diaria, mientras advierte que la desidia gubernamental pone en riesgo un eslabón fundamental e irreemplazable de la salud pública puntana.