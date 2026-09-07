"Lula" Rivarola ascendió con Rosario Central

El fútbol femenino de San Luis tiene desperdigados estrellas por todo el país. Lucila “Lula” Rivarola es una de ellas. La arquera consiguió el ascenso a Primera División con Rosario Central, el club al que llegó luego de su paso por San Luis FC.

Las canallas perdieron en la última fecha por 3 a 1 contra All Boys pero de todos modos consiguieron el pase para la máxima categoría, a dos fechas del final del torneo. Estrella del sur, el equipo escolta, empató el fin de semana y alcanzar a las auriazules se volvió para ellas una tarea ya imposible.

Parte indispensable del logro fue Rivarola, titular durante gran parte del campeonato. En una entrevista con FutFemGol tras el partido, la puntana se mostró con el sabor agridulce de haber perdido el encuentro pero de conseguir el ascenso: “Cuando me hicieron el tercer gol no lo podía creer”, dijo.

“Lo vinimos a buscar, pero no había forma de entrarles, pero se dio lo importante que era el ascenso”, dijo la arquera, quien señaló que Central merecía estar en Primera “porque es un gigante, un club enorme”

La puntana valoró el acompañamiento de la gente y de los dirigentes durante toda la campaña y señaló que el fútbol del interior es muy distinto al que se juega en Buenos Aires.