  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Sabado 05 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Sabado 05 de Septiembre de 2026

EN VIVO

Femenino de AFA

Con goles charrúas y de larga distancia San Luis FC ganó y sigue puntero

Las uruguayas Victoria Vázquez -goleadora del torneo- y Guillermina Dubra marcaron los tantos del 3 a 1 ante Independiente de Avellaneda. Final de una semana llena de alegrías para el club puntano.

Por redacción
| Hace 1 hora

Goles uruguayos y de afuera del área le dieron a San Luis FC un gran triunfo ante Independiente que posicionó al equipo puntano en la cima del torneo Clausura del Femenino de AFA de Primera División. Las chicas suman 17 puntos tras el 3 a 1 ante las Diablas de Avellaneda.

 

 

La imparable Victoria Vázquez en dos oportunidades y su compatriota oriental Guillermina Dubra, todos con remates de afuera del área, marcaron para San Luis FC en el segundo tiempo, tras una primera parte que había terminado en cero.

 

 

A los diez del segundo tiempo la delantera que es la goleadora del campeonato abrió el marcador con un tremendo remate de casi mitad de la cancha que encontró a la arquera visitante adelantada. A los 24, Guillermina perfiló el cuerpo con jerarquía para sacar otro tiro de larga distancia que se coló en el ángulo rojo y cuando faltaban cinco minutos otra vez Vázquez selló la victoria con un tanto casi de la misma posición en la que había acertado su compatriota.

 

 

Solo quedó tiempo entonces para que Aylén Sosa pusiera el 3 a 1 sobre el final y decorara un marcador que elevó a la cima del campeonato a las chicas puntanas.

 

 

Como para completar la alegría en el conjunto local, a poco de terminar el partido hizo su debut Uma Vidal Quintero, una joven de 15 años surgida de la cantera y que había recibido su primera convocatoria.

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo