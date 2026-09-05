Con goles charrúas y de larga distancia San Luis FC ganó y sigue puntero

Goles uruguayos y de afuera del área le dieron a San Luis FC un gran triunfo ante Independiente que posicionó al equipo puntano en la cima del torneo Clausura del Femenino de AFA de Primera División. Las chicas suman 17 puntos tras el 3 a 1 ante las Diablas de Avellaneda.

La imparable Victoria Vázquez en dos oportunidades y su compatriota oriental Guillermina Dubra, todos con remates de afuera del área, marcaron para San Luis FC en el segundo tiempo, tras una primera parte que había terminado en cero.

A los diez del segundo tiempo la delantera que es la goleadora del campeonato abrió el marcador con un tremendo remate de casi mitad de la cancha que encontró a la arquera visitante adelantada. A los 24, Guillermina perfiló el cuerpo con jerarquía para sacar otro tiro de larga distancia que se coló en el ángulo rojo y cuando faltaban cinco minutos otra vez Vázquez selló la victoria con un tanto casi de la misma posición en la que había acertado su compatriota.

Solo quedó tiempo entonces para que Aylén Sosa pusiera el 3 a 1 sobre el final y decorara un marcador que elevó a la cima del campeonato a las chicas puntanas.

Como para completar la alegría en el conjunto local, a poco de terminar el partido hizo su debut Uma Vidal Quintero, una joven de 15 años surgida de la cantera y que había recibido su primera convocatoria.