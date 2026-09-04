Belgrano no pudo con Huracán y Platense con Riestra: triunfo de Sarmiento

Belgrano de Córdoba empató 1-1, como local, frente a Huracán en un partido que tuvo un final polémico, y que se jugó esta noche en el estadio Julio César Villagra de esta ciudad por la octava fecha del Torneo Clausura de fútbol. Igual resultado se dio en el choque entre Platense y Riestra.

El equipo cordobés se puso en ventaja con un gol de Nicolás Fernández, a los 16 minutos del segundo tiempo, mientras que el ecuatoriano Jordy Caicedo anotó el empate del elenco visitante sobre los 40.

En tiempo de descuento, Belgrano tuvo la gran posibilidad de quedarse con los tres puntos, pero Lucas Passerini falló en la ejecución de un polémico tiro penal que había otorgado el árbitro Luis Lobo Medina.

A pesar de eso, Belgrano quedó en la tercera ubicación de la Zona B, mientras que Huracán está décimo, por ahora fuera de la clasificación para los play off.

En la próxima fecha, Belgrano visitará a Sarmiento de Junín, mientras que Huracán recibirá a Racing, en el marco de la novena fecha del certamen.

Platense hizo negocio

Platense y Deportivo Riestra empataron 1-1 en el estadio Ciudad de Vicente López. Con este resultado, el conjunto local logró acomodarse provisionalmente en puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A al sumar 11 unidades.

El trámite del partido arrancó favorable para el equipo de Vicente López. A los 16 minutos de la primera etapa, Franco Zapiola ejecutó un preciso centro desde el sector izquierdo para el frentazo de Gonzalo Lencina, quien venció la resistencia de Ignacio Arce y puso el 1-0. Tras la ventaja, el Calamar controló las acciones sin mayores contratiempos hasta el descanso.

Ahora, ambos clubes deberán dar vuelta la página rápidamente para encarar sus compromisos de eliminación directa. Platense viajará a Brasil para medirse este martes ante Fluminense por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores.

Por su parte, Deportivo Riestra enfrentará el próximo miércoles a Banfield por los cuartos de final de la Copa Argentina. El vencedor de ese cruce chocará en semifinales contra el ganador de la llave entre Boca y Racing.

Sarmiento festejó en Río Cuarto

El equipo de Junín consiguió una importante victoria por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, como visitante, en el comienzo de la octava fecha del Torneo Clausura.

El encuentro tuvo como principal atractivo la pelea por la permanencia, con ambos equipos necesitados de sumar para tomar aire en la parte baja de las tablas y los goles del encuentro los anotaron Gonzalo Maffini en contra a los seis minutos del primer tiempo y Junior Marabel a 26 del complemento.

Con este resultado, el equipo de Junín sumó tres puntos de gran valor en la lucha por la permanencia y se ubica segundo en la Zona B con 15 puntos, mientras que el conjunto cordobés quedó decimotercero con seis unidades y solo una victoria en el certamen.

Este sábado juegan

13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B)

14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B)

16.30 Gimnasia (Mendoza) – Boca (Zona A)

19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A)

21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A)

Domingo

14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal)

17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A)

17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A)

19.15 River – Independiente Rivadavia (Zona B)

21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes