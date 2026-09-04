Por El Niño, aseguran que habrá más lluvia y más calor del habitual en la provincia

La llegada de El Niño genera alerta y preocupación ante la información de una temporada difícil. Por eso, la primera intención de un informe elaborado por el meteorólogo puntano Walter Maza es llevar tranquilidad y mesura aunque con datos tan ciertos como que estiman que las lluvias serán más y las temperaturas más altas que lo normal para los próximos meses.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos indicó que la fase El Niño se extenderá, en principio, hasta marzo del 2027, pero, previsor, Maza prefirió acortar los márgenes de su pronóstico para los próximos tres meses. “Por lo general, entre septiembre, octubre y noviembre llueven en San Luis unos 150 milímetros; para este año se pueden esperar hasta 200”, ejemplificó el profesional.

Aclaró Maza que las precipitaciones no serán uniformes en cuanto a su distribuición temporal ni espacial y que podrían llegar en cualquier momento de esos meses, sin un orden ni una cantidad estimable. “No hay que descartar que haya una tormenta muy intensa en la que lluevan muchos milímetros”, señaló.

Los valores normales para esos meses en cuanto a lluvias son de 22 milímetros para el noveno mes, 50 para octubre y 87 para noviembre, pero –siempre a modo de ejemplo- Maza dijo que puede que esos valores se inviertan y sobre fines de septiembre ya se hayan acumulado 50 milímetros.

Lo mismo sucederá con las temperaturas, para las que “no hay dudas que serán mayores que las normales”. Los 22 grados promedio de septiembre, los 25 de octubre y los 28 de noviembre van a ser más elevados por El Niño y afectará especialmente al margen este de la provincia.

Un mapa de San Luis elaborado por Maza en base a la recopilación de datos que hizo muestra claramente el modo en que el fenómeno es instalará de norte a sur pero sobre el costado este. “Toda la zona de cercanía con Mendoza está fuera del alcance”, dijo el meteorólogo, también docente en la Universidad Nacional de los Comechingones.

Otras de las conclusiones a las que arribó el especialista es que el RONI (el índice relativo oceánico de El Niño) alcanzó solo en diez años desde 1950 el valor de 2.0, que establece que la potencia será muy fuerte. “De esos años, solo en dos, 1982 y 1983, el índice fue de 2,4”, dijo Maza, quien anticipó que para este año ese índice se colocará en 3.5 entre octubre de 2026 y enero de 2027.

El informe firmado por el puntano establece que el pronóstico estacional desarrollado por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, de precipitaciones para la provincia de San Luis refiere que, para el este, sur y centro habrá una probabilidad superior al 50 por ciento de que las precipitaciones serían superiores a los 100-150 mm para el período septiembre-octubre-noviembre.