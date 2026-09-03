Un hito con alma: Justo Daract inauguró el Centro de Exposiciones de Instrumentos de Tango

Uniendo puentes entre Polonia y Argentina, Justo Daract selló un nuevo paso en el abordaje de la cultura. Foto: gentileza.

En Justo Daract, donde la belleza del tango parece flotar en el aire y el viento suena como los fuelles de un bandoneón, se llevó a cabo la inauguración del Centro Internacional de Exposiciones de Instrumentos de Tango. Se trata de una iniciativa muy especial, con visión de futuro, que destaca justamente en un momento complejo para la cultura, que no integra la agenda provincial en general. Sin embargo, en Justo Daract el amor por lo artístico es más fuerte y concretaron una iniciativa clave que ya marca un hito histórico.

Parte de los instrumentos que se encuentran en el lugar. Foto: gentileza.

La propuesta cobra vida gracias al impulso internacional y al valioso aporte de la coleccionista polaca Jolanta Olszowy-Oleś, quien atesora un reservorio impresionante de piezas musicales y busca articular una red global de museos de la especialidad.

El intendente, Alfredo Domínguez, marca agenda cultural. Foto: gentileza.

Como punto de partida de este ambicioso proyecto, el Centro de Exposiciones Culturales Vicente Lucero abrió sus puertas a seis unidades históricas —entre bandoneones y acordeones provenientes de Polonia, Italia y Alemania— que sobrevivieron a los estragos de la Segunda Guerra Mundial.

El encuentro contó con la presencia de destacadas personalidades de la cultura. Foto: gentileza.

Instantes del emotivo acto. Foto: gentileza.

El intendente, Alfredo Domínguez, destacó la profunda dimensión emocional y comunitaria del evento, señalando el esfuerzo institucional que hay detrás de la muestra: “Es una propuesta muy preponderante porque ocupa un lugar en el Centro de Exposiciones Culturales Vicente Lucero; contamos con la compañía de Johana Copes, la hija de Juan Carlos Copes, que es un poco el nexo argentino que Jolanta Olszowy-Oleś tiene para impulsar esta obra”.

El intendente, Alfredo Domínguez. Foto: gentileza.

Los instrumentos guardan una esencia mística ampliamente perceptible. Foto: gentileza.

La jornada inaugural estuvo colmada de símbolos identitarios, entre ellos la emotiva exhibición del bandoneón que perteneció al recordado Américo Moroso, máximo referente local y exdirector de la Orquesta Provincial del Tango.

No faltó la música en el encuentro. Foto: gentileza.

Parte de los instrumentos. Foto: gentileza.

"Se puso en exposición el bandoneón que hasta no hace mucho tiempo era el instrumento que hacía sonar el gran Américo Moroso (...) Todo registrado con las firmas de escritura, con escribana pública, o sea que es una cuestión que trasciende los tiempos, bien armada y con un enorme grado de responsabilidad por parte del municipio", resaltó Domínguez sobre el rigor legal e internacional con el que se resguarda el patrimonio.

Justo Daract hace historia, con el aporte de personalidades claves. Foto: gentileza.

Mujeres de la cultura, reconocidas y valoradas. Alfredo Domínguez, ampliamente comprometido con la identidad comunitaria. Foto: gentileza.

Mientras en distintos ámbitos oficiales la cultura suele quedar relegada de las prioridades, desde el Municipio daractense defienden un legado arraigado.

En el encuentro se vivieron momentos muy emotivos. Foto: gentileza.

“Nosotros tenemos la bandera que nos inculcó Alberto Rodríguez Saá, cuando allá por el año 2003, momento también bastante difícil, transformó la realidad con justicia social, con producción, con trabajo, con el Plan de Inclusión, y con el impulso para que los municipios festejaron la cultura de los pueblos. Lo venimos sosteniendo como podemos. Realmente eso nos pone a nosotros en una situación de demostrar el verdadero sentir, el verdadero espíritu, los valores culturales reales de cada una de nuestras ciudades", reflexionó el jefe comunal, remarcando la calidez de su gente, que se refleja al compás de una danza tan preciosa que en el mundo nos reconoce por ella.

Instantes del encuentro. Foto: gentileza.

El horizonte de la iniciativa tiene continuidad: más adelante, con el correr de los meses, se revisará el convenio para dar el gran salto y transformar el espacio en el germen definitivo del Museo Internacional de Instrumento de Tango.

El centro de exposición, cuenta con instrumentos de altísimo valor cultural. Foto: gentileza.

Entre vías, recuerdos ferroviarios y la emoción de haber unido los colores de la bandera argentina con los de Polonia en un tradicional corte de cintas, Justo Daract demuestra que los sueños grandes no entienden de distancias ni de contextos adversos.