¿Se viene el último fin de semana frío del año?

El amago de inicio de primavera de lunes, martes miércoles chocará contra un frente frío que hará descender las temperaturas y que convertirá al primer fin de semana de septiembre en, probablemente, el último fresco del año. La disminución comenzó en la noche del miércoles 2 y se prolongará, por lo menos, hasta el domingo.

Al descenso de los números en los termómetros se sumará un fuerte viento que fue protagonista total de la madrugada del jueves con registros que superaron los 80 kilómetros por hora en Donovan y Merlo. En San Luis, los soplidos llegaron a 78 kilómetros por hora.

La baja de la temperatura, advirtió la Red de Estaciones Meteorológicas, traerá la probabilidad de precipitaciones en el sur de la provincia. Además no se descarta para el resto del fin d semana la caída de nieve o agua nieve en puntos altos de las sierras.

La jornada del jueves será ventosa, con algunas precipitaciones aisladas y una mínima de 6 grados, con máximas de 19, muy inferiores a las vividas en la primera mitad de la semana. Para el viernes, habrá poco cambio de la temperatura, el cielo estará despejado y las mínimas descenderán a 2 grados.

El sábado, por su parte, será el día más frío del fin de semana con la noche en el orden de los cero grados y la probabilidad de precipitaciones y hasta nieve en algunas zonas. La máxima será de 13 grados y el viento del sureste tendrá ráfagas pronunciadas.



El frío continuará el domingo, a lo que se sumará el cielo nublado y algunas precipitaciones aisladas. Las mínimas serán de 2 grados y las máximas de 11. El viento será del cuadrante noreste de leve a moderado con ráfagas fuertes