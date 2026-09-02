Bingo por Santi: fecha confirmada para ayudar al joven que enfrenta un tumor

La red de contención y empatía que se tejió en San Luis para acompañar a Santiago Agüero Zárate dio un nuevo paso fundamental. Tras darse a conocer la historia del joven de 19 años que enfrenta un delicado cuadro de salud por un tumor cerebral, se confirmó la fecha del bingo solidario organizado para costear sus tratamientos médicos y demás gastos en un contexto difícil.

El evento se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre a las 14:00 horas en las instalaciones del Club San Lorenzo, ubicado en Riobamba 877. Los cartones tienen un valor de 3 por $5.000 y contarán con más de 70 importantes premios, entre los que destacan un viaje a Cacheuta para dos personas, un viaje a San Rafael, electrodomésticos, tatuajes, canastas de alimentos, indumentaria, tortas y servicios gastronómicos.

Bingo solidario por Santi. Foto: gentileza.

Además, durante la jornada habrá servicio de cantina, música y sorteos adicionales para disfrutar una tarde en familia. Para Érica, la mamá de Santi, la confirmación de este evento y la respuesta de la comunidad significan un alivio en medio de una situación sumamente difícil y urgente.

"Tengo una familia inmensa, amigos inmensos y hay gente que ni conozco que se está moviendo mucho para ayudarme, para que yo no me preocupe por otras cosas y me enfoque en la salud de mi hijo. Eso lo agradezco por siempre", expresó conmovida, en diálogo con El Diario de la República, al destacar la calidez y el respaldo de los puntanos.

Datos del bingo. Foto: gentileza.

Santiago atraviesa un tratamiento de quimioterapia indicado por especialistas, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente en distintas ocasiones. La falta de obra social y la compleja situación económica del hogar hacen indispensable la colaboración de todos para afrontar los gastos de traslados, muestras médicas e insumos.

Cómo colaborar y sumar ayuda

Donaciones económicas:

Alias Mercado Pago: jimena.8

Titular: Érica Jimena Zárate

Información, donaciones o consultas:

Llamadas: 2665-280001.

WhatsApp: 2664-886577.