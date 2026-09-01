Ofrecen recompensa para recuperar la "bicicleta de cumpleaños" robada a un menor

Lo que debía ser un momento lleno de alegría y emoción, terminó en amargura e impotencia para una familia de la capital puntana. Delincuentes sustrajeron la bicicleta que un chico de 13 años había recibido con esfuerzo y expectativa como regalo de cumpleaños.

En diálogo con El Diario de la República, Katerine Ibáñez, madre de Kevin Nahuel, relató el dolor que atraviesan tras el episodio ocurrido en la manzana A del barrio 544 Viviendas Sur.

"Se la regalaron en el transcurso del año y el cumpleaños de él fue ayer (por el lunes). Cumplió 13 años y esperó todo el año por la bici hasta que se la regalaron, y justamente, se la robaron en la madrugada ", lamentó con angustia.

La familia advirtió que no se trata solo de la pérdida económica de un bien material, sino del golpe emocional que significó para el adolescente quedarse sin su bici. Ante la falta de novedades y con la esperanza de recuperar el rodado, la mujer decidió ofrecer una gratificación para quien aporte datos certeros sobre el paradero.

"Si alguien la llega a ver o la tiene, yo incluso hasta ofrecí recompensa; no sé si alguien la compró o la tiene", expresó Katerine, al tiempo que remarcó la extrañeza del suceso en una zona donde habitualmente no sufrían hechos delictivos. Ahora se encontraron con la “lamentable sorpresa” de la inseguridad: "De los años que vivo acá, nunca me habían robado nada", concluyó indignada.

La familia aguarda cualquier información que permita rastrear el vehículo a través de los canales de contacto o las redes sociales. Si alguien tiene datos, puede comunicarse al 2665-116216.