Desconexión oficial: para el Jefe de Policía, “estamos bien en seguridad”

En un contexto marcado por el vertiginoso aumento de la inseguridad, robos violentos y un clima de creciente desprotección en las calles, las máximas autoridades de la fuerza parecen habitarlas desde una realidad paralela. Lejos de encausar la prevención o brindar respuestas concretas a los vecinos, el Jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Serrano, dejó definiciones que cayeron como una burla frente al complejo escenario que se vive a diario.

Durante una entrevista concedida a Megacable, Serrano comenzó abordando cuestiones protocolares y aspectos institucionales de la fuerza. Sin embargo, el tramo central de sus declaraciones provocó un profundo malestar en la comunidad al minimizar la crisis que atraviesa la provincia.

“En tema seguridad yo creo que estamos bien hoy por hoy. También hay que pedir colaboración a la gente y algunos medios periodísticos que nos generan cuestiones en contra. Pero creo que estamos bien y vamos a seguir esta línea”, manifestó.

La expresión de Serrano resulta no solo desafortunada sino insensible ante el drama de las víctimas del delito. Ni hablar del señalamiento a la prensa, que solo pone sobre la mesa lo que ocurre, la pura realidad.

Mientras la conducción policial insiste en que la provincia está "bien", la realidad muestra a una fuerza sobreexigida, golpeada por salarios bajos y con escasos recursos materiales para patrullar los barrios.

En lugar de asumir responsabilidades o revisar el plan operacional, la cúpula prefiere responsabilizar a la prensa y a los propios vecinos, en una clara muestra de distanciamiento frente al reclamo de justicia y tranquilidad que exige la sociedad.