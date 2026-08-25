Tragedia en Vaca Muerta: murió un operario y otro está grave debido a una descompresión

Un operario murió y otro resultó con heridas de gravedad, tras una descompresión que se registró este martes en el bloque Rincón del Mangrullo, que es operado por la empresa YPF en el complejo de Vaca Muerta, según confirmaron las autoridades del yacimiento.

Según las primeras estimaciones, el hecho se habría originado por una falla en una línea de gas de alta presión, dentro de una planta separadora, cerca de Añelo.

Poco después se hizo presente el personal de la firma, efectivos policiales y paramédicos, quienes constataron la muerte de un trabajador y derivaron a otro, con graves heridas, a un hospital cercano por vía aérea.

En tanto, desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon las víctimas de la explosión "no son trabajadores de convenio". Sin embargo, la entidad "puso su equipo y cadena sanitaria para atender la situación", además de "lamentar el accidente y acompañar a las familias".

Comunicado de YPF

"Ante la situación, la compañía desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro fue trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia", señalaron los representantes de la empresa estatal.

Además, remarcaron que "El incidente ya se encuentra controlado".

"La compañía actualizará la situación a medida que se disponga de información adicional".

¿Qué es Vaca Muerta?

Es una gigantesca formación geológica de roca sedimentaria no convencional, ubicada en la Cuenca Neuquina, aunque también abarca zonas de menor superficie al sudeste de Río Negro; norte y sur de Mendoza y este de La Pampa.

Asimismo, a lo largo de sus 35.000 kilómetros de extensión, contiene la segunda reserva mundial de gas no convencional (shale gas) y la cuarta de petróleo no convencional (shale oil).

Agencia Noticias Argentinas.