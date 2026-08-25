Poggi, incómodo por la rememoración del pasado reciente en la gala por el Día de San Luis

Empezó a tragar saliva el gobernador Claudio Poggi mientras los aplausos resonaban en el Cine Teatro. Su incomodidad se traslucía en el rostro adusto, impropio para una jornada de celebración como la que se vivió en la noche del lunes 24 de agosto, a la espera del Día de San Luis.

Cordobés al fin, sobrio traje oscuro, el primer mandatario provincial buscó entre los miembros de su gabinete alguna explicación a lo que acababa de ver. Los responsables de la gala artística con la que se celebró el aniversario de la fundación de la provincia hicieron en el acto una ponderación a la construcción del Cine Teatro, ideado y ordenado por el exgobernador Alberto Rodríguez Saá.

Sabido es que los funcionarios de la gestión poggista tienen prohibido hablar –a menos que sea mal- de la administración anterior. Por eso el video en el que se mencionó la realización del magnífico edificio donde se desarrolló la celebración, en el que se mostraron los rincones de la construcción, se alabó su arquitectura y se dejó en claro que fue inaugurado en 2022, cayó muy mal en el núcleo duro de la gobernación.

Ya desde el nombre del espectáculo, “San Luis, el pasado cobra vida”, se contradijo una premisa del poggismo, acostumbrado a demonizar el pasado reciente, a veces como única política posible. Nadie entre los organizadores alcanzó a ver antes del papelón que el título del show podría tener algo que chocara contra la idea del primer mandatario.

Por supuesto que no fue el Cine Teatro lo único que se mencionó en el acto. El antiguo mercado, la plaza Independencia y la estación del ferrocarril también fueron parte del pasado conmemorado, aunque más lejano.

Por lo demás, el acto fue –o pretendió ser- un tibio recorrido por la historia de la provincia con 140 artistas en escena que contaron algunos aspectos de la puntanidad por medio de audiovisuales, danzas y cantos. Acorde al Año de la Educación, y en un derroche de imaginación, el hilo conductor lo dio una maestra que les contaba la historia a sus alumnos.