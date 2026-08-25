Del auto de una maestra jardinera robaron útiles y una bolsa con ropa donada

Dolida aunque esperanzada, una maestra jardinera a la que robaron las cosas de su auto apeló a las redes sociales para recuperar los elementos que le sacaron, en su mayoría útiles para su trabajo. El hecho se produjo en la esquina de Junin y Constitución, en el centro de la ciudad y los ladrones le rompieron las puertas y el baúl.

Fernanda Díaz, docente de la escuela Aleluya, denunció que le robaron la rueda de auxilio y una mochila con cosas de la escuela, muchas de ellas pertenencientes al trabajo de la Feria de Ciencias que está haciendo con sus pequeños alumnos. Más allá de lo doloroso que es perder esos instrumentos, a la señorita le causa aún más frustración el robo de dos bolsas con donaciones que había conseguido para los chicos de una de las escuelas donde trabaja.

“Si alguien encuentra cartucheras con sacabocados, tijeras de forma, lapiceros y hasta una bandera argentina tiradas por esa zona donde me robaron, les pido por favor que las lleve a la portería del jardín Aleluya a mi nombre”, dijo Fernanda, quien agregó que esas cosas le sirven solamente a ella.

Como muchas docentes, Díaz va de una escuela a otra todo el tiempo y a veces deja las cosas en el interior del auto para no andar tan cargada. Las bolsas con las donaciones para sus alumnos contienen ropa, zapatos, zapatillas y algunos útiles.

El auto de la docente quedó con las averías lógicas del forzamiento, más las alfombras arrancadas y las roturas de algunos plásticos.