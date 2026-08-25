Donaron un campo que ya habían vendido: procesaron a una pareja por estafa

Uno de los muchos pleitos que hay en la justicia por inconvenientes en las ventas de propiedades rurales, encontró un principio de solución con el procesamiento de una pareja por donar a sus familiares un campo que ha habían vendido.

El establecimiento en litigio, de 423 hectáreas, está ubicado en la zona de Quines y los imputados por el delito de estafa y desbaratamiento de derechos acordados, son Deolindo Oscar Arce y María Cristina Llanos, según informó prensa del Poder Judicial.

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, la pareja vendió las tierras a Fabián Darío Salgado, cobró parte del precio y luego donó esa misma tierra a familiares para evitar cumplir con la escrituración pactada.

La investigación estableció que entre 2013 y 2019 Arce y Llanos le vendieron a Salgado un inmueble rural ubicado en el paraje La Constancia, Departamento Ayacucho, a través de tres boletos de compraventa sucesivos. El comprador pagó la totalidad de los dos primeros y, cuando intentó cancelar el saldo del tercero para escriturar la propiedad, se encontró con la negativa injustificada de los vendedores. Ante esa situación, debió recurrir a la Justicia y consignar el pago por vía judicial.

De acuerdo con la teoría fiscal Francisco Assat, pese a saber que el campo ya estaba vendido en su totalidad y encontrándose en litigio por la escrituración, los imputados —junto a tres familiares, Rodrigo Matías Arce, Fermín del Rosario Arce y Oscar Nicolás Arce— habrían montado una maniobra para despojar a Salgado de sus derechos ya adquiridos.

En un primer intento, en septiembre de 2023, buscaron ceder los derechos litigiosos del inmueble ante un escribano, declarando falsamente que el bien no había sido vendido; esa cesión fue rechazada por la Justicia.

Finalmente, en septiembre de 2024, transfirieron la propiedad a título gratuito a favor de los tres familiares mediante una escritura de donación, que quedó inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble días después. Esa maniobra es la que la Fiscalía considera consumó el perjuicio patrimonial contra la víctima y motivó la formulación de cargos.

“Ante el rechazo judicial de dicha cesión, los imputados consumaron la estafa el día 25 de septiembre de 2024, transfiriendo la propiedad a título gratuito a favor de los tres familiares mencionados mediante Escritura de Protocolización de Sentencia y Donación N° 267. Dicha maniobra fraudulenta fue inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble el 27 de septiembre, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a la víctima”, narró el fiscal.

Para respaldar su teoría, la Fiscalía acompañó los tres boletos de compraventa, recibos de pago firmados por Arce, la carta documento de intimación a escriturar, expedientes civiles vinculados a la disputa por el inmueble y copias de las escrituras cuestionadas.

Tras analizar los fundamentos para la formulación de cargos, el juez Juan Manuel Montiveros Chada dio por formulados los cargos y dispuso que la pareja también deberá firmar en el libro de imputados cada 90 días, tal como lo había solicitado el Ministerio Público.