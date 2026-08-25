Sin garantías para el fútbol: violencia tras un partido en el interior

El pitazo final entre San Martín (de Villa de Merlo) y Sarmiento (de Tilisarao) no trajo la calma esperada, sino que desató un nuevo y lamentable episodio de violencia que opacó por completo el marco deportivo.

Las familias tenían que disfrutar de una jornada festiva para la categoría Senior, pero todo terminó en caos cuando la tensión acumulada durante el encuentro desbordó los límites del campo de juego.

Tras concretarse la victoria de Sarmiento, los reclamos por los fallos arbitrales pasaron rápidamente de la discusión verbal a los empujones, golpes de puño y patadas entre futbolistas y la terna arbitral. La gravedad de la situación quedó registrada en imágenes que muestran a uno de los jueces tendido en el suelo tras ser agredido físicamente.

Este hecho representa un eslabón más en una preocupante secuencia de incidentes que se han repetido durante los últimos meses en la región, tanto dentro como fuera de las canchas. La reiteración de estos episodios pone de manifiesto una crisis de conducta donde la pasión mal entendida borra los valores del respeto y el juego limpio.

Ninguna controversia reglamentaria ni rivalidad deportiva justifica convertir un espectáculo familiar en un escenario de agresión.

El fútbol vuelve a quedar en evidencia ante la urgente necesidad de medidas de seguridad efectivas antes de que la violencia se instale de manera irreversible.