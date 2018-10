Habló la jugadora golpeada por un director técnico en un partido de fútbol

“No voy a parar hasta que pague lo que hizo. Por que no pudo pegarme asÍ. Esto es una vergüenza porque uno a la cancha va a hacer lo que ama, porque esto es lo que amo”, se quejó Antonella Gatica, jugadora de fútbol del equipo femenino de Aviador Origone de Villa Mercedes, que el sábado fue golpeada cobardemente por el DT del equipo contrario, San Martín, a quien le ganaban 2 a 0. Si bien Carlos Gonzáles, el agresor, ya fue expulsado de la Liga de Fútbol Mercedina, Antonella lo denunció en la Policía y analiza hacerlo por vía judicial con el patrocinio de un abogado y la asistencia de la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos.

El hecho de violencia, que ocurrió el sábado durante la 5ª fecha del Torneo Clausura del fútbol femenino, estalló a los 25 minutos del primer tiempo, cuando Aviador Origone ya le ganaba por dos tantos a San Martín.

“El partido ya venía con roces porque íbamos ganándoles 2 a o, entonces había patadas e insultos de parte de ellas. Pero no era la primera vez que pasaba porque para nosotros ellos son un rival clásico, y como siempre les ganamos, la bronca viene de ahí. De todas formas esto nunca fue nada personal, siempre fue dentro de la cancha”, comentó Gatica.

Pero según su punto de vista, en realidad el problema siempre fue González, que incitaba a sus jugadoras, entre ellas cuatro hijas, a ir fuerte contra las chicas. “Les dice ‘pasalas a éstas’ y otras cosas mas feas que no quiero repetir. Nos trata de lesbianas, de protitutas y cualquier otro insulto. Si los problemas venían de antes es por causa de él, incluso ya quiso agredirnos en otra ocasión, pero lo que ocurrió el sabado no lo esperábamos”.

La versión de Antonella es que, entre roce y roce, Florencia Gonzáles, jugadora de San Martín e hija del DT expulsado, le cometió una falta a Agustina Cabrera y el hecho terminó en empujones. “Nuestras arquera, Karen Morales, se caercó a pedirle que la cortara, y a pesar de que ella la empujó Karen volvió al arco”, relató.

Como el partido se detuvo porque el conflicto aumentaba, Gatica enfiló hacia su banco a buscar una campera, pero “Florencia me agarró de atrás, yo a su vez la agarré de los pelos pero otras dos chicas de San Martín se me vinieron y empezarona pegarme. Cuand mi compañera quiso sacarme de esa situación, porque sí, me estaba defendiendo, el tipo éste me levantó la cabeza y me dio una piña en el pómulo y después una segunda en la frente, que es la que se ve en el video”.

“Él (González) no fue a sacar a su hija, fue directamente a pegarme a mí”, aseguró Antonella, que a pesar del mareo que le provocaron los golpes se fue a su casa sin reciir atención médica.

A dos días de la agresión a Gatica se le acentuó el hematoma en el ojo derecho, donde le pegó González, pero lo que má le duele, dice, son los golpes en la espalda y los rasguños que le dejaron sus rivales.

Amor por el fútbol

Antonella tiene 27 años y siempre fue una apasionada de la profesión. Empezó a practicar fútbol a los ocho años pero debió abandonar en su juventud por la llegada de su primer hijo.

Sin resignarse, volvió a entrenar hace seis años y hace dos que juega para Aviador Origone, donde a pesar de ser mamá entrena de lunes a jueves para llegar en estado a la fecha de los sábados.

Pero jugar en la categoría no es fácil según cuenta. “Nos sentimos abandonadas porque nadie le da bola al fútbol femenino. Po eso pasa lo que pasa. No tenemos policía ni seguridad, ni médicos dentro de la cancha. No tenemos nada”, lamentó Gatica.