El obispo pidió en el Tedeum por un mundo en el que "nadie sea descartado"

Entre los más vulnerables y entre las personas más necesitadas, Dios está “especialmente presente”, dijo el obispo Gabriel Barba en su homilía en el Tedeum por el Día de San Luis realizado el martes por la mañana en la Iglesia Catedral. La comunidad religiosa celebró además el día de San Luis rey de Francia, patrono de la provincia.

En medio de una realidad que golpea con dureza a los sectores trabajadores y más necesitados de la provincia, se esperaba un discurso en donde los temas sociales estuvieran presentes por parte de la máxima autoridad de la Iglesia provincial. Y estuvieron.

Con citas a Francisco y a León, los dos últimos papas de la Iglesia Católica, Barba recordó que el patrono de la provincia era, además de santo, un gobernante, un rey “que nos enseñó a comprometernos en el tiempo”.

Con el gobernador Claudio Poggi sentado en primera fila y el intendente capitalino, Gastón Hissa a su lado, el obispo aseveró que “el ejercicio del poder no es fácil” y recordó que la postura de Jesús “no ha sido la de excluir”. “El ejercicio de aquellos que tienen autoridad y deben justamente, ejercitar el poder, Jesús decía: “entre ustedes debe ser distinto”. No con los criterios del mundo. Del dominio, de la acumulación, de la imposición”.

En su sermón, Barba abogó ante los gobernantes por “un mundo en el que nadie quede afuera, donde nadie sea descartado, un mundo donde todos tengan lo necesario para vivir dignamente”.

En la cita a Francisco, el obispo recordó que el argentino dijo que no se puede exigir una vida religiosa sin influencia alguna en la vida social y nacional, “sin preocuparnos por la salud de las instituciones, de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos".

Y sobre León XVI citó que “cuando la dignidad de los hermanos se ve desfigurada, cuando la política no responde a los dramas de la humanidad, cuando la economía se vuelve contra la persona o la ciencia traspasa los límites de su método, la Iglesia —junto con las demás confesiones cristianas y los creyentes de otras religiones— debe hacer oír su voz no para dominar, sino para servir a la comunión”.

Los actos por el Día de San Luis seguirán con una reunión artística y protocolar en el Centro Cultural José La Vía. Comenzaron el lunes a la noche con la gala artística y siguieron el martes a primera hora con el izamiento de la bandera nacional en la plaza Independencia, donde no estuvo el gobernardor Claudio Poggi.