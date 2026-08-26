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Iban a Chaco

Un colectivo con jugadores de vóley no estaba en condiciones de viajar

Los controles detectaron que el tacógrafo andaba mal y que el parabrisas y las ventanillas tenían roturas. La empresa tuvo que cambiar la unidad.

Por redacción
| Hace 1 hora

Varias irregularidades fueron detectadas en un colectivo que trasladaba a 32 chicos de entre 12 y 13 años de San Luis a Chaco para jugar un torneo de vóley. La empresa tuvo que cambiar el vehículo para continuar el viaje.

 

 

El control que permitió detener el rodado fue realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en una ruta de la provincia. El vehículo llevaba a los deportistas con el tacógrafo en mal funcionamiento y roturas en el parabrisas y en las ventanillas.

 

 

Ante la situación, la empresa tuvo que reemplazar el vehículo para garantizar que el viaje pudiera realizarse en condiciones adecuadas. La nueva unidad fue fiscalizada y al encontrarse en regla y apta para el servicio, pudo iniciar el recorrido hacia Chaco.

 

 

 

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