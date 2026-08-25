Mónica espera hace 15 años una casa para su hijo: 30 años alquilando y un trámite vigente

Hay historias que no se miden en expedientes, se miden en años de espera. La de Mónica Graciela Garay se mide en 30 años pagando alquiler y 15 años esperando una respuesta del Estado.

Mónica es puntana, vive en El Trapiche y es mamá de seis hijos. Desde 2011 está inscripta en el Registro de Vivienda de la Provincia. Su expediente, el N° 6250759/26, sigue vigente.

Lo dice el comprobante oficial con el sello de la Secretaría de Vivienda que ella guarda como un tesoro. Pero para ella no es un número. Es la esperanza de dejar de alquilar y de poder cuidar a su hijo como necesita.

Su hijo menor, de 15 años, tiene Síndrome de Down. Tiene Certificado Único de Discapacidad vigente hasta 2028 y necesita cuidados especiales y constantes. Se alimenta a través de un botón gástrico y requiere un entorno seguro, higiénico y estable.

Un lugar donde pueda estar tranquilo

"Actualmente llevo 30 años en condiciones de inquilina, una situación que se ha vuelto insostenible", contó Mónica con la voz de una mamá que ya no pide por ella, pide por él.

La falta de una vivienda propia no solo representa una carga económica agobiante después de tres décadas de alquiler, sino que pone en riesgo la continuidad y calidad de los cuidados que mi hijo necesita.

La estabilidad de un hogar es fundamental para su desarrollo y bienestar. Mónica no se quedó quieta. El 25 de junio volvió a pedir que le informen qué pasó con su inscripción de 2011 en adelante. Y el 4 de agosto de 2026 formalizó un pedido urgente dirigido al titular de Vivienda, Juan Pablo Torres, solicitando una adjudicación prioritaria por extrema vulnerabilidad y razones de salud.

En esa carta, que firma de puño y letra, pide que se considere su antigüedad y la salud de su hijo. No pide un privilegio. Pide lo que le corresponde a una familia puntana que hace 14 años cumple con todo y sigue esperando.

Hoy, su caso es el de muchas familias puntanas que alquilan en San Luis y ven cómo el sueldo no alcanza y el techo propio se aleja. Pero en el de Mónica, la casa es salud. La casa es cuidado. La casa es poder darle a su hijo la estabilidad que el alquiler no le puede dar.

El Diario de la República accedió al comprobante del Expediente N° 6250759/26 y a la Solicitud de Carácter Urgente del 04/08/2026 presentada ante el Ministerio de Vivienda.