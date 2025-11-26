Le desadjudicaron una casa y "se la entregaron a los usurpadores"

El testimonio de Ariana Celeste Rivero, una joven de la capital puntana, genera indignación. Nadie que la escuche puede comprender con un mínimo de lógica lo que le sucedió a su familia. Según afirmó en diálogo con El Diario de la República, le desadjudicaron la vivienda a su padre y se la dieron a los usurpadores. Pide respuestas concretas a un caso de larga data.



"Esto viene desde hace muchos años. Lo que pasa es que cuando éramos chicos, a mi papá, José Leonardo Rivero, le dieron una vivienda en el Barrio ATE III (en la manzana 'A', monoblock 6). Por un tiempo estuvimos viviendo ahí. Una persona nos usurpó. El gobernador Claudio Poggi y el actual intendente, Gastón Hissa, que en ese momento era ministro de Vivienda, le adjudicaron la casa a la persona que nos usurpó. Habiendo denuncias de por medio y estando todo judicializado. Es una vivienda que al día de hoy, después de tanto tiempo, tratamos de pelear", manifestó.



Respuestas "de forma", sin solución



Según especificó la joven, el mes pasado se dirigió a las oficinas de Vivienda en busca de orientación y respuestas. Lo único que le dijeron es que no pueden hacer nada "porque se la adjudicaron" a la persona que usurpó. "La usurparon, le hicimos un censo y ya está", le explicaron en Terrazas del Portezuelo.



También ha enviado reiteradas "cartas" y correos electrónicos al Gobernador, pero sigue sin tener novedades. Apenas le proveyeron un número de expediente, que "no sirve para mucho".



Al momento de la desadjudicación eran 6 hermanos. Atravesaron momentos dificilísimos, sin tener acceso a la vivienda. Su mamá es empleada y su papá "hace changas", con lo cual un alquiler es algo muy difícil de mantener.



La joven dejó en claro que no piden "nada de regalo", ya que la casa era de ellos. Simplemente pide "ser escuchada".



"Tengo todos los papeles, está todo judicializado. La mujer que usurpó andaba diciendo que sufría violencia de género. Pero justo ese entorno es el que la ayudó a usurpar. Estamos indignados. Desde el Gobierno me dijeron que me anotara en una vivienda y que ya está, pero no es así la cuestión", especificó.

