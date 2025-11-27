Un pequeño alivio para el jueves

La lluvia trajo por fin algo de alivio a las altas temperaturas de la provincia que, no obstante prevalecerán durante gran parte del jueves. Se espera que recién el viernes haya una baja algo considerable de los calores.

Villa de Praga, con algo menos de 50 milímetros, fue la localidad donde más llovió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, en tanto que en El Amago, Paso Grande y San Martín, las precipitaciones superaron los 30 milímetros.

El miércoles el mapa de calor en San Luis siguió al rojo vivo y en algunos casos llegó al bordó, lo que significa que la temperatura superó los 40 grados; en ese sentido Unión, en el sur provincial, fue, nuevamente, la localidad más calurosa de la provincia. Aunque una leve baja respecto a lo sofocante del martes, todo el territorio sanluiseño estuvo por encima de los 36 grados.

El viento fue otro factor que alentó a la disminución del calor, a tal punto que en Donovan sopló a más de 110 kilómetros por hora.

Para el jueves, entonces, se espera un leve descenso de la temperatura –la máxima está prevista en 32 grados- y cielos en su mayoría despejado. El viento, a partir del mediodía, se orientará hacia el cuadrante sur.