Denunciaron a la joven que acusó al Sempro por negligencia: "Lo que dice es falso"

En las últimas horas, se viralizó un caso que apuntó negligencia en la atención del Sempro. El Diario de la República publicó una nota que cuenta el relato de Luz Aguiar, una joven que aseguró sufrir epilepsia. La mujer describió que en medio de una crisis, tuvo que afrontar un fuerte destrato por parte del personal del Sempro. Ahora, surgió una denuncia en su contra.



¿Qué dice la otra parte?



Fuentes cercanas al personal del Sempro, informaron que lo que describió Aguiar "es falso". Aseguraron que el personal sanitario asistió a la joven y remarcaron que "llama todo el tiempo por pseudoconvulsiones" que "no son reales".



Pero el inconveniente, según detallaron, no tiene únicamente relación con el aspecto de salud, sino que la pareja de la paciente es una persona "violenta". Aseguraron que en reiteradas oportunidades ha manifestado actitudes prepotentes, motivo por el cual en esta última atención requirieron asistencia policial.



"Cuando el personal se puso a atender a la paciente, la pareja de la chica se puso como loco. No dejaba entrar a la Policía, aducía cuestiones de propiedad y derechos. En un momento se puso a filmar a los policías. La paciente estaba en un colchón, en ropa interior. En todo ese panorama, el novio se puso a grabar. En un momento se le pidió que no lo haga, especialmente para no exponer a la chica. Y además estábamos en atención", remarcaron.



Esa situación provocó el enojo de la pareja y empezó a tomar más imágenes. Es así que una de las profesionales salió a la vereda para hablar con la operadora del Sempro y poner al tanto sobre el complejo panorama. Le sugirieron que se retirara a radicar la denuncia contra el hombre, que "no es la primera vez que se pone violento".



Luego, el personal recibió un llamado de la operadora, que daba instrucciones de volver con la paciente porque se iba a quedar sola; iban a detener a su pareja.



"Había cuatro móviles, es cierto. Porque el hombre estaba repesado. Cuando una de las profesionales salió a hablar por teléfono a la vereda, la señora que estaba convulsionando se puso a grabar los videos en redes. Un paciente que convulsiona verdaderamente no recupera la conciencia de manera tan rápida como para agarrar el celular y grabar un video para las redes", aseveró una de las fuentes.



La denuncia fue radicada en la Comisaría 4º. Denunciaron a la joven por divulgación de imagen sin consentimiento, difamación y calumnias. Buscan que se retracte públicamente.

