San Luis: este jueves habrá corte programado de agua en la zona centro

El suministro de agua se interrumpirá desde esta noche. Foto: Municipalidad de San Luis.

La Municipalidad de San Luis informó que este jueves se dispondrá un corte programado de agua para la zona centro. Esto se debe a que el personal de SerBa trabajará en la colocación de las juntas definitivas de la cañería de avenida Presidente Perón, entre Junín y Pedernera. Unirán la cañería de asbesto con nuevos tramos de PVC.



Para poder efectuar las tareas, es necesario interrumpir el suministro de agua de la planta potabilizadora Puente Blanco. El cierre del suministro iniciará este miércoles por la noche y los trabajos se iniciarán desde la mañana del jueves. Esperan que el cambio de juntas se concluya sobre el mediodía. Estiman restablecer el servicio de agua el mismo día.



Piden a los vecinos que "reserven agua y hagan uso eficiente del recurso durante la jornada del jueves".



Una vez efectuadas las tareas, arrancarán con la obra vial.

