Caos hídrico: una cañería rota vuelve a dejar sin agua a vecinos de San Luis

La historia se repite. En medio de las altas temperaturas, los vecinos tienen que lidiar con los problemas del agua. Cuando más se necesita el recurso, los cortes vienen a ocasionar no solo dolores de cabeza, sino indignación ante un drama que exige un abordaje concreto y efectivo.



Esta vez, el foco más conflictivo se registró en el barrio AMPARE, aunque también alertaron dramas en la zona sur. De una u otra forma, los vecinos se ven afectados por completo: ni una sola gota de agua. Como si fuera poco, el aviso municipal se generó cuando la interrupción del servicio ya era un hecho.

La gente no aguanta más los cortes de agua. No pueden lavar los platos, tampoco la ropa ni higienizarse. Foto: gentileza.



De acuerdo a la información oficial, la falla se originó en una cañería y en la curva de unión de 250 mm, lo que dejó sin agua a distintos sectores.



No es la primera vez



El drama de los cortes de agua parece una repetición planificada. Todas las zonas de la ciudad experimentan dificultades. Y si bien es cierto que en estas épocas calurosas el servicio sufre un pico en la demanda, también es una realidad que no logran mantener un mínimo de eficiencia en la distribución.



Lo que preocupa es que si a esta altura del año ya se registran serios obstáculos, ¿qué pasará durante el verano? Por lo pronto, la gente se las arregla como puede. Pero aquellos que no tienen la posibilidad de darse el lujo de comprar bidones, o de conseguir agua de alguna manera, quedan a la deriva de la inacción de las autoridades.

