Inseguridad, calles sin luz y olor nauseabundo: la queja de vecinos de Juana Koslay

La situación parece impensada, pero es —lamentablemente— una realidad. Inseguridad sin límites, inconvenientes con el alumbrado público que generan las condiciones propicias para que la zona sea una "boca de lobo" y un olor penetrante que alerta por posibles focos infecciosos. Ese combo indignante es el que apuntan vecinos de Juana Koslay, que quieren respuestas concretas.



Un lector de El Diario de la República compartió su testimonio. Describió que la calle Ranqueles permanece semanas sin luz, lo cual genera que el lugar sea "tierra de nadie". Robos reiterados y una "plaga de moscas y ratas" que "ponen en riesgo la salud de la comunidad".



"He realizado varios reclamos, pero no responden. No hay asfalto, no hay cordón cuneta, hace quince días que estamos en la oscuridad total. Hay un centro equino que genera olores muy fuertes", remarcó el lector.



De hecho, comentó que después de mucho tiempo, la única respuesta por parte del Municipio fue que efectuaron una inspección en el lugar indicado y le requirieron que generara un reclamo "a un área conjunta" para que "tenga mayor ímpetu".



"Esto es a pocas cuadras del Ave Fénix. Es una vergüenza para la gente de Obras Públicas que esto se encuentre en esta situación, la calle es intransitable, la gente se encuentra poniendo alarmas permanentemente por los casos de robos, han dejado de circular los vehículos policiales. Un poquito de vergüenza le tendría que dar a la gente de la Municipalidad", puntualizó.

