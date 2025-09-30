Forzó un portón y robó un televisor en pleno centro: quedó filmado
Este lunes un hombre ingresó a una vivienda de Ituzaningó al 500 en la ciudad de San Luis, antes de la caída del sol. Se llevó un televisor y una mochila y sigue prófugo.
Un vecino de la ciudad de San Luis denunció que, este lunes alrededor de las 18:30, un hombre ingresó a su domicilio tras forzar el portón de entrada y le robó un televisor y una mochila. El hecho ocurrió en la zona de Ituzaingó, entre Belgrano y Ayacucho.
El damnificado aseguró contar con un video donde se ve claramente al sospechoso, que ya fue identificado y tendría entre 35 y 50 años de edad.
Además, informó que el delincuente se movilizaría en un Peugeot 307 gris. En las imágenes, que puso a disposición de los investigadores, se puede ver cómo el intruso camina sigiloso y atraviesa una puerta. Minutos después se lo ve salir, por el mismo lugar por el que entró, llevando un televisor y una mochila.
La denuncia fue efectuada y la investigación quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones y de la Comisaría Primera, según le mencionaron a la víctima.
