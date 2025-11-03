Yuyos que están más altos que las personas

Quienes transitan a diario por los alrededores del Centro Cultural José La Vía (ex estación de trenes) en la ciudad de San Luis, están muy preocupados por el peligro al que a diario se enfrentan por el estado de abandono en que se encuentra el descampado situado sobre calle Bolívar esquina Europa.

Muchos vecinos transitan por esta zona para ir a trabajar o para llevar a sus hijos al cole. El reclamo lo fundamentan en que la falta de mantenimiento ha favorecido al crecimiento de los yuyos y han convertido a ese lugar en ideal para que se oculten los delincuentes.

“La altura de los pastizales supera al alto de las personas…”, señaló preocupada una residente del barrio Procrear que con frecuencia camina por esa zona y con mucho miedo debe enfrentar este un foco de inseguridad.

“Antes dejaban que los peatones pasaran por el predio del centro cultural, pero ahora no. Obligan a los vecinos a rodear todo el descampado y es imposible transitar por esa zona a pie”, acotó la vecina que se ocupó también de enviar imágenes de la situación que les preocupa.

Dijo que meses atrás también tuvo que llamar a la Municipalidad para que cortaran el pasto. “Esto no debe ser así, la Intendencia tiene que ocuparse de controlar esto, de cuidar a los ciudadanos. Tiene funcionarios y personal para ello”, fustigó.