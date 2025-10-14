La moto era robada: grave derivación de un accidente fatal en San Luis

“Es nuestra moto, nos la robaron de la puerta del comercio que tenemos en el barrio Procrear”, afirmó Anail García Anuel confirmando la información que desde la madrugada está circulando en las redes acerca del origen de la motocicleta protagonista de la tragedia vial que aconteció en la rotonda de la ruta Pescadores y la Avenida de Circunvalación (ruta nacional 147), en la zona norte de la ciudad de San Luis.

Esta mañana la Policía comunicó que el rodado siniestrado había sido sustraído y que el joven fallecido tenía 21 años. Por su parte, el otro accidentado tiene 25 años y está hospitalizado.

La motocicleta es una Maverick tipo chopera y como consecuencia del impacto contra el cordón de la rotonda, quedó tendida en el medio del cantero. A cinco metros, quedó el conductor y a unos 10 metros, el cuerpo del acompañante, según los primeros datos que trascendieron del hecho.

Informe policial

De acuerdo a las averiguaciones, a las 21:45 un joven de 21 años conducía de sur a norte por ruta Pescadores una motocicleta Maverick tipo chopera en compañía de un joven de 25 años de edad, y al llegar a la rotonda de avenida Circunvalación (ex ruta nacional 147) perdió el control del rodado, lo que provocó la caída de ambos ocupantes, colisionando contra una base de madera de un cartel de señalización.

A raíz del impacto, el joven de 25 años que iba como acompañante falleció en el lugar, hecho que fue constatado por personal médico del Sempro.

En tanto, el joven de 21 años que conducía la motocicleta fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” debido a que presentaba politraumatismos

Posteriormente, en base a diversas pericias y averiguaciones policiales, se constató que la motocicleta en la que sufrieron el accidente los dos jóvenes había sido robada horas antes en el barrio Procrear. En ese marco, el dueño se hizo presente en la Comisaría Seccional 4° para radicar la denuncia.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional 38°, de la División Accidentología Vial y la Dirección General de Bomberos de la Policía”.

La desesperación de los dueños

“Nos la acaban de robar de la puerta del edificio del barrio Procrear. Se hacen del esfuerzo ajeno con tanta facilidad y del sacrificio de toda una familia…”, expresó en las redes Anail al dar a conocer que habían sido víctima de la inseguridad y al observar en las publicaciones que la moto del accidente fatal era la de su propiedad.

Después, en diálogo con El Diario de la República, la damnificada indicó que a las 18:30 estacionaron la moto muy cerca al local que tienen en la manzana 122. “Como estuvimos mucha actividad no advertimos que se la habían robado, fue recién cuando íbamos a cerrar”, detalló.

De inmediato, tras dar aviso a la Policía, pudieron lograr algunos datos del accionar de los delincuentes. “Los vieron pasada las 21:00 tratando de hacerla arrancar en una calle del barrio San Martín. Todos los conocen en la zona y tenemos entendido que alguien avisó a la Policía de quiénes eran y lo que estaban haciendo, por lo que de ser esto cierto, a lo mejor el desenlace de este episodio hubiese sido otro”, reflexionó.

Ya en las primeras horas del lunes, reconocieron la moto en una dependencia policial. “Le faltaba la patente, pero pese a los daños que tiene no tenemos dudas que es nuestra moto”, agregó García Anuel que no obstante el daño y el mal momento que pasaron, se mostró preocupada por el estado de salud del otro joven que acompañaba al muchacho de 21 años que murió.