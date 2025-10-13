Otra tragedia vial: esta vez sacudió a una familia puntana

Las primeras informaciones indican que cuando se desplazaban por Pescadores en dirección norte y que “por la falta de iluminación” no advirtieron la proximidad de una rotonda. Tras impactar contra el cordón y perder el control, salieron despedidos. Uno quedó tendido a unos 5 metros del rotado y el otro más adelante

El conductor (mayor de edad), como consecuencia del violento impacto contra el cemento y la carpeta asfáltica, falleció en el acto.

El otro protagonista del triste episodio sería un menor de edad, que fue trasladado en ambulancia al Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Se movilizaban en una moto tipo “chopera”, que quedó con grandes daños en el medio del cantero.

Los primeros en auxiliarlos fueron camioneros que, además avisaron al sistema de emergencia.

Esta fatalidad sucedió a pocas horas de otro hecho muy trágico protagonizado por una familia de Mendoza , simpatizante de Gimnasia y Esgrima. Se trata del accidente vial del domingo a la tarde, que tuvo como escenario la Autopsita de las Serranías Puntanas, a la altura de Alto Pencoso, donde en el vuelco de un automóvil murieron un joven de 18 años y su pequeño sobrino. Otras tres personas resultados heridas.

Fuente. Cadena Popular San Luis