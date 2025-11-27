Fue atropellada, la arrastraron varios metros y huyeron: una ciclista herida en el centro

Una ciclista de 18 años resultó gravemente herida tras ser embestida por un automóvil que se dio a la fuga en pleno microcentro de la ciudad de San Luis. El hecho ocurrió el miércoles 26 cerca de las 11 de la mañana, en la esquina de Bolívar e Ituzaingó, y dejó como saldo severas lesiones en uno de sus brazos.

La víctima circulaba en su bicicleta de regreso a su casa tras realizar actividad física en un polideportivo. Según su propio testimonio, el vehículo la sobrepasó desde atrás, se colocó delante de ella en plena calzada y, al girar hacia Ituzaingó, la encerró y la arrastró en la dirección del giro.

Foto: Radio Plus.

En medio de la caída, el conductor continuó la maniobra de fuga y terminó pasándole por encima el brazo izquierdo. El impacto le provocó dos fracturas, la presencia de una astilla ósea y una herida de consideración que obligó a inmovilizarle el miembro y a programar una intervención quirúrgica.

Tras el hecho, la joven fue auxiliada por vecinos y transeúntes que presenciaron la escena, quienes llamaron a la ambulancia. Minutos después llegó el personal de salud y, posteriormente, sus familiares. La víctima aseguró que no pudo ver al conductor porque el vehículo tenía los vidrios cerrados, aunque testigos señalaron que se trataría de un automóvil de color blanco, posiblemente un Volkswagen Voyage.

A más de 24 horas del siniestro, nadie se había comunicado con la familia de la joven. La víctima reclamó que el responsable “se haga cargo” y sostuvo que, de haberse detenido tras el impacto, las consecuencias “no hubieran sido tan graves”.

En el marco de la investigación, se informó que las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección donde ocurrió el hecho podrían aportar elementos clave para identificar al automovilista. Desde el ámbito policial indicaron que en las próximas horas podrían surgir novedades tras el análisis de las imágenes.

Mientras avanza la causa, la joven permanece en su domicilio con el brazo inmovilizado y a la espera de los estudios prequirúrgicos necesarios para someterse a la operación.