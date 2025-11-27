Un jueves al ritmo de Rata Blanca y músicos provinciales

JUEVES

Décadas de vida

A 35 años de Magos, espadas y rosas, Rata Blanca sale de gira para recordar aquel disco icónico y llega a San Luis. Tocará en Comuna a partir de las 22 para todos los metaleros de la nostalgia.

Locuras fuera de control

Atención con una banda nueva que circula por los bares de San Luis y que rinde honor a un grupo histórico del movimiento. Los delirios del mariscal tocará en Casa Mollo, a partir de las 22 como previa a la fiesta Caliente.

Cinco décadas y una semana

Después de la fiebre del festejo de los 50 años, Los Playeros vuelven a su hábitat natural y tocan otra vez en Malú para que los 50 años y un día sigan con la misma intensidad que antes. Como siempre, a partir de la 1 de la mañana.

Era un pueblo con bar

En la primera de dos fechas que tiene programado en La ferroviaria, Eduardo Tano Palmero vuelve con su tributo Joaquín Sabina, para que nos den las 10 y las 11 y las 12 y la 1. A las 22 en la vinería del Puente Blanco

.







VIERNES

Más historias clásicas

Para los que se quedaron con ganas de más metal clásico trás el show de rata blanca, Lörehin debuta en San Luis con sus canciones a puro heavy. Será en Cede, de Colón casi Bolívar, a partir de las 22.

Lo lindo del instante

Cinco obras de teatro, cinco historias rápidas, cinco miradas diferentes, es la propuesta de la cuarta edición de Cortita y al pie, el ciclo que hace de lo breve dos veces bueno. Esta vez será en el TEA, a partir de las 20 con entradas a 8 mil pesos.













Un clásico mendocino

Desde Mendoza, con toda la música y el ritmo llega Gauchito Club para recorrer su discografía y reencontrarse con un público que siempre le fue cercano. A partir de las 22 en Comuna.

Tres nada improvisados

Willy González, Manu Sija y Mario Gusso conforman un trío muy particular de improvisaciones y jazz que tendrá una fecha en La casa del poeta, de Merlo. Música de alto vuelo, a partir de las 21 con entradas a 22 mil pesos.





Soy de la ciudad

Citadino es un trío rockero que llega al centro de la ciudad con sus canciones y su música en medio de una noche particular en Casa Mollo, que tendrá además una fiesta muy particular.





Una noche, después de un concierto

La segunda noche sabinesca de Tano Palmero en La ferroviaria tendrá más canciones y más historias en español pero traducidas a lo argentino. A partir de las 22.

Un recuerdo cariñoso

En un homenaje muy especial a Juan Carlos Adorno, fundador del ballet La sajuriana, su bailarines los recordarán en Permanecer, la obra que se presentará en el Centro Cultural Puente Blanco, a partir 22.

Ahí va Gregorio

Gregorio Rodríguez sigue con la presentación de su disco solista y esta vez llega a la pulpería Lo de Urquiza en el centro mismo de Merlo, donde mostrará en el patio sus nuevas creaciones. A partir de la 21:30 con entrada gratis.

Adiós a un lugar

Una fecha muy especial les espera a los integrantes del Portal 271, que despedirán su lugar con una varieté de teatro antes de emprender una empresa aún más grande: construir su propio lugar. A partir de las 21 en Rivadavia 271 de Villa Mercedes.

Del Perú al baile

La danza a la orilla del bardo es una de las obras que el grupo Anaqueronte de Perú trae a San Luis. Para celebrar un aniversario del grupo Gente de teatro se presentará a partir del 21 en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco.













SÁBADO

Rugidos de leones

The lions ruge puro reggae en el centro de San Luis y vuelve a tocar en público en All right, el bar de la avenida Illia que propone buena música y buena comida en simultáneo a partir de las 22, con entrada gratuita.

Bailes para todos

La parcera le pone su habitual ritmo a la fiesta Esto es cumbia, de Casa Mollo, y hace que los cuerpos se muevan al ritmo de los sabores tropicales. A partir de las 22 en la casona de calle Rivadavia.

Un poco locas

Psicóticas es una obra de teatro de drag queen y transformismo que Luisa Palacio presenta desde Villa Mercedes. La primera función fuera de su ciudad será el Cede, de calle Colón, a partir de las 22 con humor, desfachatez, dramatismo y transformismo.

Al terminar la marcha

Para finalizar la marcha del orgullo que se realizará por las calles de la ciudad, Sara Hebe invita a rapear a todo aquel que se anime en Pimienta, el espacio de Estado de Israel frente al rectorado. Una noche de gritos y liberación.





Puro folclore

Ariel Taborda, Sin saldo, Raíces de mi tierra y otras agrupaciones folclóricas de la provincia se juntan en la peña Folcloreando entre amigos que se realiza en Lo de Pecky a partir de las 21:30 y con entradas a 6 mil pesos.

Dos en los bares

Diego León y Chicho Cipriani y se afirman como una dupla de bares en el show que darán en La ferroviaria, cercana al Puente Blanco a partir de las 21:30 y con entradas a 5 mil pesos. Canciones de todos los tiempos en voz y piano.

Africa mía

El estudio de danzas y artes presenta en el Centro Cultural Puente Blanco su espectáculo desde África hacia otras partes del mundo, un viaje por los bailes y las danzas más calurosas en pleno noviembre. A partir de las 21:30.



Un mundo olvidado

El grupo de teatro en Aqueronte de Perú sigue su gira por la provincia con una presentación de Los muchachos olvidados de Dios, una obra para la reflexión que se presentará a las 22 en el Centro Cultural Puente Blanco.









DOMINGO

Un dos por dos

Un doblete bien tanguero y singular propone Tango fiero, el trío que bucea en las raíces del género y que actuará a las 19 en Guadalupe casa biocultural de Potrero de los Funes y a las 21 en Romanov, el bar de El Volcán.

El fútbol es así

La despedida del grupo Aqueronte de Perú de San Luis será con Los once de la memoria, una obra de teatro que mezcla el fútbol con los derechos humanos y que se verá a partir de las 22 en la sala Berta Vidal de Battini, como última actividad por los homenajes por los festejos de los 48 años del grupo Gente de teatro.



