15°SAN LUIS - Miércoles 26 de Noviembre de 2025

"Cortita y al pie"

Lo bueno, si breve...

El vertiginoso ciclo de teatro ya va por su cuarta edición y suma propuestas para toda la familia. El viernes en el TEA de San Luis. 

Por redacción
| Hace 5 horas

Además de ser uno de los magos más interesantes de la provincia, Leo Funes se consolida como un gestor cultural de interesantes horizontes con “Cortita y al pie”, un ciclo de teatro breve que el viernes presentará su cuarta edición.

 

 

La propuesta permite conocer obras de teatro realizadas en la provincia que duran entre 15 y 20 minutos y que muestran estrenos, diversidad de estilos y artistas de distintas localidades. La nueva reunión será el viernes en el TEA, de 9 de Julio 1431, a partir de las 20.

 

 

La nueva edición tendrá tres obras de Merlo y dos de San Luis, de las cuales cuatro son estrenos y la restante, un regreso a pedido del público.

 



A primera hora se verá “A grandes rasgos”, con Sebastián Terragni, Gabriela Urquiza y Nicolás Domínguez; en tanto que luego continuará el unipersonal “La luna”, que cuenta con la actuación de María Carolina Mendoza. Ocurrencia chow, la compañía de payasos merlina, mostrará “Tiempo de valientes”, el grupo Luz y las voces hará “Proyecto vida” y sobre el final llegará “Harpías”.

 

 

Para los que lleguen temprano habrá una intervención artística sorpresa, y para los que pasen la noche en el TEA, una cantina disponible. Las entradas cuesta 8 mil pesos y la promoción especial es de 3 x 2.

 

 

 

 

 

