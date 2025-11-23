San Luis Comic Con: donde todos amamos ser una tortuga

La San Luis Comic Con es ese universo paralelo en donde Superman se saluda con Minecraft y donde Pikachu posa para una foto con Stitch. Un mundo de fantasía y diversión que conjuga series, animé, cine, cosplayers y grandes historias que animaron al mundo en todos los tiempos.

Es tan bien un agujero multicolor que permite que Kitana, el personaje de Mortal Kombat, entre a gritar a una cabina un Kiai para determinar el poder de sus pulmones; o que Elsa, de Frozen, ensucie su vestido con la mostaza de un pancho que sirve en los foods trucks.

La edición 2025 de la convención más persistente de la provincia, que este año celebró la número 13, tuvo a las Tortugas Ninjas como personajes homenajeados. Donatello, Rafael y Miguel Ángel, pero también Splinter, Abril O’Neil y el fenomenal Krang recorrieron el Arenas de La Punta, la sede del encuentro, y se sacaron fotos con quien se lo pidiera.

La elección de los personajes de este año no pudo ser más acertada. Los quelonios fanáticos de la pizza, la justicia y las artes marciales son adorados por grandes y chicos y representan uno de los tríos más mentados del cine de animación.

Iniciada el viernes y continuada el sábado con una muy buena cantidad de público, la San Luis Comic Con se consolida además como un punto de encuentro regional para los fanáticos. Termina el domingo, con una jornada especial que comenzará a las 14 y terminará a las 20.

Debido a la implementación de stands en los que artistas puntanos mostraron sus creaciones en animaciones en 3D, pinturas, dibujos y stickers, la organización cambió la disposición a tal punto que el bar del complejo quedó drásticamente reducido.

En el segundo salón -al que se podía acceder por un oscuro túnel con la imaginería de Stranger things- el público se encontró con el escenario principal, apropiado por Gastón Velázquez, histórico animador del encuentro, y con un grupo de escritores de primerísimo nivel entre los que se destaca el gran Ariel Olivetti, artista de Marvel y DC; Diego Greco y Ricardo Vispo, un prócer de la animación que trabajó para Los Pitufos y Los Picapiedras.





La diversidad de actividades propuso también soft combat, cursos y talleres de dibujos, entrevistas y música en vivo con lo que se terminó de redondear una convención que ofrece múltiples formas de entretenimientos y que no para de crecer.