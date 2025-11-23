¿Quién es el actor puntano ternado para los Martín Fierro al cine?

Entre las primeras nominaciones que se conocieron para los Martín Fierro al cine y a las series que se entregarán está el nombre de un puntano. Agustín Rittano, el reconocido actor nacido en Tilisarao, es uno de los candidatos a ganar la estatuilla en el rubro Actor de reparto en cine por su tarea en El hombre que amaba los platos voladores.

Rittano lleva muchos años radicado en Buenos Aires donde tiene una profusa tarea en el teatro fundamentalmente, pero también en el cine, donde tiene catorce películas filmadas entre las que se destaca Tóxico, Argentina 1985, Aterrados y El prófugo, representante argentinas para los premios Oscar en 2020.

En la película que se fimó en La Carolina, Rittano tiene un extraño papel en el que hace de una suerte de gurú psicológico del protagonista central, encarnado por Leonardo Sbaraglia como el periodista José de Zer.

El puntano tendrá una terna muy exigente con Benjamín Amadeo por Mensaje en una botella, Sebastián Wainraich por Papa x dos, Tomás Kirzner por Gala y Kiwi, Luis Ziembrowski por El Jockey; Alejandro Awada por Una muerte silenciosa; Martín Garabal por Culpa Cero; Agustín Sulliva por Virgen Rosa y Ariel Staltari por Verano Trippin.

Los premios se entregarán el 8 de diciembre y hasta ahora solo se difundieron algunas de las ternas, de acuerdo a una postura de Aptra de anunciar los candidatos por etapas. Estos son el resto de los rubros.

Revelación

Camila Plaate - Belén

Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas

Pehuén Pedren - Simón de la montaña

Anika Bootz - El mensaje

Marcela Acuña - La mujer de la fila

Lux Pascal - Miss Carbón

María Becerra - En el Barro

José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón

Actor de reparto en serie

Ariel Staltari - El Eternauta

César Troncoso - El Eternauta

Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado

Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem

Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro

Marco Antonio Caponi - Menem

Benjamín Vicuña - Envidiosa

Actriz de reparto en serie

Griselda Siciliani - Menem

Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor

Micaela Riera - Nieve Roja

Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem

Violeta Urtizberea - Envidiosa

Soledad Villamil - Cromañón

Erika De Sautu Riestra - En el Barro

Andrea Pietra - El Eternauta

Actor protagonista en serie

Esteban Lamothe - Envidiosa

Guillermo Francella - El Encargado

Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real

Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones

Ricardo Darín - El Eternauta

Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida

Oscar Martínez - Bellas Artes

Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor

Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani - Envidiosa

Malena Pichot - Viudas Negras

Olivia Nuss - Cromañón

Valentina Zenere - En el Barro

Pilar Gamboa - Viudas Negras

Lali Espósito - El fin del amo

Tini Stoessel - Quebranto

Ana Garibaldi - En el Barro

Actriz de reparto en cine

Carolina Kopelioff - Virgen Rosa

Justina Bustos - Culpa Cero

Maite Lanata - Gatillero

Soledad Villamil - Una muerte silenciosa

Beatriz Spelzini - Chocolate para tres

Eugenia Guerty - Papá x dos

Dalma Maradona - Homo Argentum

Lali Espósito - Verano Trippin

Actor protagonista en cine

Adrián Suar - Mazel Tov

Guillermo Francella - Homo Argentum

Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa

Lorenzo Ferro - Simón de la montaña

Sergio Podeley - Gatillero

Luciano Cáceres - Adiós Madrid

Actriz protagonista en cine

Camila Peralta - Nancy

Dolores Fonzi - Belén

Luisana Lopilato - Mensaje en una botella

Mara Bestelli - El mensaje

Natalia Oreiro - La mujer de la fila

Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero

Maricel Álvarez - La llegada del hijo

Úrsula Corberó - El Jockey

Eugenia China Suárez - Linda

Serie de comedia

El Encargado (Disney)

Envidiosa (Netflix)

Viudas Negras (Flow)

División Palermo 2 (Netflix)

El mejor infarto de mi vida (Disney)

Bellas Artes 2 (Disney)

El fin del amor (Prime Video)

Serie de drama

Cromañón (Prime Video)

El Eternauta (Netflix)

Menem (Prime Video)

En el Barro (Netflix)

La voz ausente (Disney)

Atrapados (Netflix)

Mejor película de cine y/o plataforma