¿Quién es el actor puntano ternado para los Martín Fierro al cine?
Agustín Rittano fue nominado como Actor de reparto por El hombre que amaba los platos voladores, la película filmada en La Carolina. ¿Quiénes son los otros candidatos?
Entre las primeras nominaciones que se conocieron para los Martín Fierro al cine y a las series que se entregarán está el nombre de un puntano. Agustín Rittano, el reconocido actor nacido en Tilisarao, es uno de los candidatos a ganar la estatuilla en el rubro Actor de reparto en cine por su tarea en El hombre que amaba los platos voladores.
Rittano lleva muchos años radicado en Buenos Aires donde tiene una profusa tarea en el teatro fundamentalmente, pero también en el cine, donde tiene catorce películas filmadas entre las que se destaca Tóxico, Argentina 1985, Aterrados y El prófugo, representante argentinas para los premios Oscar en 2020.
En la película que se fimó en La Carolina, Rittano tiene un extraño papel en el que hace de una suerte de gurú psicológico del protagonista central, encarnado por Leonardo Sbaraglia como el periodista José de Zer.
El puntano tendrá una terna muy exigente con Benjamín Amadeo por Mensaje en una botella, Sebastián Wainraich por Papa x dos, Tomás Kirzner por Gala y Kiwi, Luis Ziembrowski por El Jockey; Alejandro Awada por Una muerte silenciosa; Martín Garabal por Culpa Cero; Agustín Sulliva por Virgen Rosa y Ariel Staltari por Verano Trippin.
Los premios se entregarán el 8 de diciembre y hasta ahora solo se difundieron algunas de las ternas, de acuerdo a una postura de Aptra de anunciar los candidatos por etapas. Estos son el resto de los rubros.
Revelación
- Camila Plaate - Belén
- Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas
- Pehuén Pedren - Simón de la montaña
- Anika Bootz - El mensaje
- Marcela Acuña - La mujer de la fila
- Lux Pascal - Miss Carbón
- María Becerra - En el Barro
- José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón
Actor de reparto en serie
- Ariel Staltari - El Eternauta
- César Troncoso - El Eternauta
- Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado
- Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem
- Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro
- Marco Antonio Caponi - Menem
- Benjamín Vicuña - Envidiosa
Actriz de reparto en serie
- Griselda Siciliani - Menem
- Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor
- Micaela Riera - Nieve Roja
- Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem
- Violeta Urtizberea - Envidiosa
- Soledad Villamil - Cromañón
- Erika De Sautu Riestra - En el Barro
- Andrea Pietra - El Eternauta
Actor protagonista en serie
- Esteban Lamothe - Envidiosa
- Guillermo Francella - El Encargado
- Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real
- Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones
- Ricardo Darín - El Eternauta
- Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida
- Oscar Martínez - Bellas Artes
- Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor
Actriz protagonista en serie
- Griselda Siciliani - Envidiosa
- Malena Pichot - Viudas Negras
- Olivia Nuss - Cromañón
- Valentina Zenere - En el Barro
- Pilar Gamboa - Viudas Negras
- Lali Espósito - El fin del amo
- Tini Stoessel - Quebranto
- Ana Garibaldi - En el Barro
Actriz de reparto en cine
- Carolina Kopelioff - Virgen Rosa
- Justina Bustos - Culpa Cero
- Maite Lanata - Gatillero
- Soledad Villamil - Una muerte silenciosa
- Beatriz Spelzini - Chocolate para tres
- Eugenia Guerty - Papá x dos
- Dalma Maradona - Homo Argentum
- Lali Espósito - Verano Trippin
Actor protagonista en cine
- Adrián Suar - Mazel Tov
- Guillermo Francella - Homo Argentum
- Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa
- Lorenzo Ferro - Simón de la montaña
- Sergio Podeley - Gatillero
- Luciano Cáceres - Adiós Madrid
Actriz protagonista en cine
- Camila Peralta - Nancy
- Dolores Fonzi - Belén
- Luisana Lopilato - Mensaje en una botella
- Mara Bestelli - El mensaje
- Natalia Oreiro - La mujer de la fila
- Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero
- Maricel Álvarez - La llegada del hijo
- Úrsula Corberó - El Jockey
- Eugenia China Suárez - Linda
Serie de comedia
- El Encargado (Disney)
- Envidiosa (Netflix)
- Viudas Negras (Flow)
- División Palermo 2 (Netflix)
- El mejor infarto de mi vida (Disney)
- Bellas Artes 2 (Disney)
- El fin del amor (Prime Video)
Serie de drama
- Cromañón (Prime Video)
- El Eternauta (Netflix)
- Menem (Prime Video)
- En el Barro (Netflix)
- La voz ausente (Disney)
- Atrapados (Netflix)
Mejor película de cine y/o plataforma
- Belén
- Homo Argentum
- La llegada del hijo
- La mujer de la fila
- El Jocker
- El aroma del pasto recién cortado
