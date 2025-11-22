  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Sabado 22 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Sabado 22 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Pura convocatoria

Las entradas para Abel Pintos volaron en siete horas

El popular cantante se presentará el mes que viene en el Cine Teatro San Luis. Será el cierre del año en el que la productora Diego Sosa Manager Group cumple tres décadas de espectáculos.

Por redacción
| Hace 7 horas

En apenas siete horas, las entradas para el show que Abel Pintos dará en Cine Teatro San Luis el mes que viene se agotaron y la preferencia del público de la provincia por el solista quedó una vez más demostrada.

 

 

A 120 mil pesos la más cara y 80 la más económica, los entradas volaron y muchos se quedaron sin las chances de ver al cantante que se presentará el domingo 14 de diciembre a las 21:30 en el espacio de la calle Justo Daract.

 

 

La productora Diego Sosa Manager Group y el propio artista habían anunciado que se hará una única función. En su cuenta de Instagram, la promotora de espectáculos agradeció al público la rápida respuesta y la confianza.

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo