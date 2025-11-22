Las entradas para Abel Pintos volaron en siete horas

En apenas siete horas, las entradas para el show que Abel Pintos dará en Cine Teatro San Luis el mes que viene se agotaron y la preferencia del público de la provincia por el solista quedó una vez más demostrada.

A 120 mil pesos la más cara y 80 la más económica, los entradas volaron y muchos se quedaron sin las chances de ver al cantante que se presentará el domingo 14 de diciembre a las 21:30 en el espacio de la calle Justo Daract.

La productora Diego Sosa Manager Group y el propio artista habían anunciado que se hará una única función. En su cuenta de Instagram, la promotora de espectáculos agradeció al público la rápida respuesta y la confianza.