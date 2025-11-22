  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Sabado 22 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Rutas en rojo

Volcó un camión con salsa de tomate y los bomberos rescataron a sus dos ocupantes

El accidente se produjo este sábado a la madrugada en la ruta nacional N° 8  en el 715, a la altura de la localidad de Juan Jorba. 

Por redacción
| Hace 8 horas

Un camión que transportaba botellas de salsa de tomate tuvo un accidente en la ruta nacional número 8 a la altura de Juan Jorba y la emergencia obligó la intervención de los bomberos voluntarios El Fortín de Villa Mercedes, de dos ambulancias del SEMPRO y brigadistas de Defensa Civil debido a que los dos ocupantes habían quedado atrapados en la cabina. 

 


Con elementos de corte e hidráulicos, los bomberos pudieron rescatar a un hombre y una mujer. “Uno ayudó a que lo auxiliaron, pero la segunda víctima había quedado bastante atrapada por lo que obligó una tarea superior”, explicó uno de los bomberos.

 


Los heridos fueron derivados al Hospital “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes.

 


El camión transportaba cajas con botellas de salsa, muchas de las cuales quedaron esparcidas y destruidas sobre la ruta.

 

