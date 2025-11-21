Empresas líderes impulsan mentorías que acercan a alumnos técnicos al mundo laboral

Los gigantes industriales Grupo Arcor, Mastellone Hnos. y ArcelorMittal Acindar lideraron una nueva edición del Programa de Mentorías de Proyectos en San Luis, una iniciativa que busca preparar a estudiantes de escuelas técnicas con herramientas reales del mundo del trabajo y fortalecer el vínculo entre educación y sector productivo, a través del acompañamiento directo de profesionales de estas compañías.

La experiencia permitió que 35 mentores de las tres empresas acompañaran 30 proyectos integradores, aportando conocimientos técnicos, metodológicos y experiencia profesional, generando un impacto directo en la formación de los alumnos y en la calidad de los trabajos desarrollados.

Desde Grupo Arcor, su Gerente de Impacto Social, Mónica Camisasso, remarcó que estas instancias permiten que los estudiantes vivan experiencias cercanas a la realidad laboral y desarrollen habilidades blandas clave para su futuro profesional.

En tanto, Luis Demicheli, Gerente de Sustentabilidad de Mastellone Hnos., destacó el valor de tender puentes entre la experiencia productiva y el aula, subrayando que compartir conocimiento fortalece a las comunidades educativas y genera verdaderas oportunidades de crecimiento.

Por su parte, ArcelorMittal Acindar, a través de Sergio Guastelli, puso en valor la experiencia de mentoría como una instancia enriquecedora tanto en el plano personal como profesional, resaltando el impacto de estos espacios en la formación de las futuras generaciones técnicas.

El programa mostró un crecimiento sostenido desde su creación en 2021, superando los 100 proyectos, alcanzando a más de 800 estudiantes, involucrando a 9 escuelas técnicas y acumulando más de 1.200 horas de mentoría, consolidándose como una experiencia clave de articulación entre empresas y educación técnica en la provincia

Las instituciones educativas participantes fueron las Escuelas Técnicas N° 4, 9, 15, 18, 19 y 37, junto a los Centros Educativos N° 10 y N° 20, donde los alumnos desarrollaron proyectos aplicados bajo tutoría directa de profesionales del sector privado.

Recién en la última etapa del programa se dio la participación de organismos institucionales, entre ellos la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis, que acompañaron el desarrollo de la iniciativa impulsada y sostenida principalmente por el compromiso de las empresas líderes.

