Cayó un árbol en el Solar Histórico de San Francisco

Justo en un fin de semana largo en el que se espera que algunos turistas lleguen a las localidades del interior de la provincia, un árbol seco que estaba en los alrededores de la escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento, un atractivo central de San Francisco del Monte de Oro, cedió y cayó en cercanías del edificio.

Las autoridades del pueblo se apuraron en afirmar que el accidente no dañó la estructura de la escuelita, aunque sí las columnas y el techo que protegen a la reliquia histórica. En la municipalidad sanfrancisqueña informaron que no se registraron heridos.

El árbol que cayó estaba hace un tiempo largo en peligro de derrumbe, ya que tiene muchos años y a simple vista se notaba lo endeble de su postura. Algunos vecinos dijeron que hace tiempo qu pedían que lo sacaran. Sin embargo, las razones de la caída habrían sido los fuertes vientos que se registraron en la localidad.

Por el hecho, quedaron suspendidas hasta nuevo aviso las visitas guiadas programadas en el Solar Histórico.