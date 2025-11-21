Viento norte y temperaturas superiores a los 30 grados en el finde largo

Con mucho calor y algo de viento, San Luis se prepara para recibir el anteúltimo fin de semana largo del año. Temperaturas superiores a los 30 grados esperan a los puntanos hasta el lunes.

Luego de que en la noche del jueves la temperatura bajara considerablemente, el viernes comenzó caluroso y se espera que continúe con esa tendencia. Según la Red de Estaciones Meteorológicas la máxima de hoy alcanzará los 28.

Se espera para el viernes que los vientos sean fuertes en el norte de la provincia y moderados en el resto del territorio, en tanto que el cielo permanecerá mayormente despejado.

El sábado el calor se incrementará hasta llegar a los 32 grados y la mínima se establecerá en los 13. El cielo presentará algunas nubes y el viento empezará en el este y luego rotará al norte.

El buen tiempo continuará el domingo, una jornada marcada por la fuerte presencia del sol y el viento norte, con algunas ráfagas fuertes. La máxima será de 34 grados y la mínima rondará los 16.

Pero quienes creían que habían soportado lo más fuerte hasta ese momento deberían esperar hasta el lunes, cuando se estiman que los termómetros llegarán a los 36 grados, a lo que hay que agregarle el viento norte.