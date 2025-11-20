Preocupación por las elecciones del Colegio de Magistrados: "El voto debe ser secreto"

Las elecciones del Colegio de Magistrados están salpicadas de una fuerte polémica. Imagen ilustrativa. Foto: Quórum.

Este viernes, se desarrollarán las elecciones del Colegio de Magistrados de San Luis. Con una llamativa celeridad —aunque bajo los plazos legales— se resolvió llevar a cabo la jornada en un día inhábil, algo impensado. En ese sentido, la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) remarcó su preocupación.



Más allá de la fecha establecida, otra cuestión clave que mantiene la alerta de cara a los comicios tiene que ver con la modalidad. Antes era por voto secreto y ahora pretenden aplicarlo "a mano alzada".



"En principio, se había resuelto el voto a mano alzada. Pero ante presentaciones que se efectuaron, Personas Jurídicas fijó que se determinará la modalidad bajo votación previa", puntualizaron fuentes judiciales.



Al mismo tiempo, destacaron que la Lista Unidad Judicial, encabezada por Fernando Spagnuolo (quien fue Tesorero en la gestión de Hugo Saá Petrino), apoyaría el voto a mano alzada. Por el contrario, en Unión y Compromiso, que lleva a Esteban Sala, prefieren el voto secreto, el sistema más confiable en democracia.



El comunicado de la FAM



La FAM emitió un comunicado, firmado por el secretario General, Christian Fabio y la presidenta, Marcela Ruiz, en el que se expuso preocupación por las elecciones. Destacaron que la razón de ser de los colegios y asociaciones de la Magistratura y la Función Judicial es la defensa de la independencia judicial y el perfeccionamiento de los servicios de justicia.



De ahí la clave de garantizar la transparencia de las elecciones de estas instituciones, no solo por lo que implica para los integrantes de la institución, sino también para la ciudadanía en general.



"Es por eso que expresamos nuestra preocupación frente al modo en que la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de San Luis convocó el proceso eleccionario para la renovación de autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Luis", remarcaron en el escrito.



"Bregamos para que la elección de las nuevas autoridades sea llevada a cabo de modo tal que permita la mayor participación posible de sus asociados y de la forma que en democracia se ha entendido que es más confiable una votación, esto es a través del sufragio secreto", agregaron.



Por último, aseveraron que efectuar las elecciones un día inhábil y mediante el sistema de mano alzada, "no es un modo adecuado" para tutelar los intereses puestos en juego.

