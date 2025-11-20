La fórmula del éxito de Lulú, divertirse y cantar con sus hijos

En el barrio Fernández, de La Toma, cuando era un nene entre inocente y juguetón, Lulú soñaba a la par de sus primos y amigos. Su vida pasó tan rápido que ahí nomás egresó de la escuela 357 y ya estaba cantando con una banda de su pueblo. A los 21 decidió radicarse en San Luis capital, convocado por Los Playeros para ser su cantante principal. Y luego armó su propio proyecto bailable, Kábala. Ya pasaron 15 años de eso.

Lulú es Claudio Sarmiento, un padre de seis hijos que regresó a La Toma una vez que consiguió que su idea musical fuera reconocida en toda la provincia. “Estos 15 años se han pasado volando, esto de la música se disfruta tanto que todo pasa muy rápido”, dijo Lulú a El Diario de la República.

La celebración de las 15v primaveras cuarteteras será el sábado en Roma Multiespacio, en el sur de la ciudad, un recital que el cantante considera especial por varias razones. La primera es que hace mucho que no festeja un aniversario en otro lugar que no sea Henry Ford, donde toca todos los fines de semana ante un público nutrido. La segunda es que habrá muchos invitados que compartieron carrera con Lulú. Y el tercero es que será el primer festejo con Leonel, su hijo, en el mismo escenario.

“El es un gran cantante que ya está hace más de un año con nosotros. Se viene preparando desde muy chiquito para esto de la música, sus prácticas con el canto son desde siempre y hoy tenerlo al lado es algo súper especial, estamos viviendo lo que hablamos desde que él era muy pequeño”, dijo Lulú, quien sumó otro placer a su carrera cuando Nahuel, otro de sus hijos, se convirtió en tecladista y guitarrista de “Kabala”.

Florencia, Tiago, Bautista y el pequeño Ian, de 9 años, completan la familia que Sarmiento formó con su esposa, otro baluarte en su carrera.

Otro punto fundamental que Claudio encontró en su vida musical es, por supuesto, el público. “El amor que nos brinda la gente no tiene precio, esto algo que solo se puede sentir cuando se vive”, dijo el tomense, quien describió su vínculo con la gente como tan fluido que ya los consideran un amigo. “Nos invitan a comer, a hacer deporte, a sus cumpleaños”.

Pese al tiempo transcurrido, Lulú dice no sentirse cansado aunque una vez al año frena el ritmo para despejar un poco. “Pero el cuerpo pide escenario, el micrófono tiene un imán que no se puede explicar”, agregó.

A Sarmiento le gusta el pádel y el básquet y en menor medida el fútbol, aunque cuando se sienta frente al televisor es para ver los partidos de Boca, la selección o Lionel Messi. También es un frecuente jugador de Ajedrez y de vez en cuando se hace un tiempo para leer algo sobre Psicología.

Pero nada se compara a su pasión por la música, un camino que lo acompañó toda su vida y que este fin de semana tiene un festejo especial.