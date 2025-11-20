Las nuevas historias de las salas puntanas

Tras el huracán de estrenos de la semana pasada, los cines de San Luis vuelven a la tranquilidad, aunque tres estrenos es una buena cantidad para el fin de semana largo. A las novedades que llegan a Cinemacenter, se suma “Desde adentro”, una película argentina que tiene proyecciones exclusivas en Cines Fénix de Villa Mercedes.

La novedad más fuerte de la semana es “Wicked por siempre”, la segunda parte de la película que el año pasado fue nominada a diez premios Oscar, de los que ganó dos. Basada libremente en “El mago de Oz”, la producción cuenta nuevamente con los protagónicos de Cynthia Erivo y Ariana Grande.

La historia de amistad entre las dos protagonistas es el centro de la trama que tiene otra vez al bien y al mal en permanente disputa.

El estreno nacional que se verá en San Luis es “La dicha en movimiento”, que recuerda la grabación del inolvidable disco de “Los twist”, el grupo liderado por Pipo Cipolatti que tuvo a Fabiana Cantilo entre sus coristas. Con Kevsho en su primer rol protagónico, Ornella D ́Elía, Sofi Morandi y Julián Cerati, la producción cuenta con las participaciones de Romina Richi, Ronnie Arias, Campi, Lalo Mir y el propio Pipo Cipolatti.

Como tercera novedad, Cinemacenter propone un poco de horror con “Terror en Shelby Oaks”, que cuenta la búsqueda de una mujer por parte de su hermana. La relación fue tan fuerte que la intención de la protagonista se convierte en una obsesión al darse cuenta que el demonio imaginario de su infancia puede haber sido real.

Los villamercedinos tendrán la oportunidad de conocer “Desde adentro”, una película protagonizada por Magui Bravi y Matías Desiderio que cuenta la vida de una atleta de alto rendimiento que por una lesión cae en manos de un grupo de mafiosos que la obliga a vender drogas.